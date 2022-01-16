شكرا لقرائتكم خبر 568 ألف مبايعة ضمن خدمة ضريبة التصرفات العقارية خلال 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال العام الماضي 568 ألف مبايعة عقارية ضمن خدمة ضريبة التصرفات العقارية في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وجاءت مدينة الرياض في مقدمة المدن التي سجلت أعلى مبايعات، حيث سجلت 144 ألف مبايعة، تلتها مدينة جدة التي سجلت 57 ألف ثم مدينة بريدة 23 ألف مبايعة، ومكة المكرمة 20 ألف مبايعة، فيما سجلت الدمام 19 ألف مبايعة، والمدينة المنورة 18 ألف وحائل 14 ألف والأحساء 12 ألف ثم الخبر 11 ألف ومحافظة حفر الباطن 10 آلاف مبايعة.

وتعد خدمة ضريبة التصرفات العقارية التي تقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واحدة من الخدمات الالكترونية التي تمكن الأفراد والمكلفين من قطاع الأعمال من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، بالإضافة إلى تمكينهم من معرفة مدى خضوع عقاراتهم للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحق.

يشار إلى أن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية جاء بعد صدور الأمر الملكي الكريم ذي الرقم (أ/84) بتاريخ 2 أكتوبر 2020م، المتضمن إعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، والتي تعرّف بأنها «أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، الهبة والوصية، المقايضة والإجارة، الإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية».

إجمالي المبايعات العقارية خلال العام الماضي

568,671 مبايعة

المبايعات العقارية حسب المناطق:

الرياض 144,468 مبايعة

جدة 57,648 مبايعة

بريدة 23,864 مبايعة

مكة المكرمة 20,878 مبايعة

الدمام 19,471 مبايعة

المدينة المنورة 18,061 مبايعة

حائل 14,600 مبايعة

الأحساء 12,646 مبايعة

الخبر 11,580 مبايعة

حفر الباطن 10,748 مبايعة