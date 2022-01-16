سكني يستهدف خدمة 180 ألف أسرة في 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق برنامج «سكني» مستهدفاته للعام الماضي 2021 بخدمة أكثر من 225 ألف أسرة، مؤكدا استمراره في تقديم الخدمات التمويلية والسكنية لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن حلول متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية تطلعات الأسر السعودية، وضمن إجراءات الكترونية سهلة وميسرة، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام بن أحمد الغامدي، خلال «ملتقى سكني 2022»،أن البرنامج حقق مستهدفاته للعام الماضي والتي أعلنها بداية العام 2021؛ مسجلا استفادة 225,761 أسرة، بينها 186,283 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من بداية البرنامج حتى الآن 1.2 مليون أسرة، وذلك استمرارا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول.

وأشار إلى أن «سكني» يستهدف خلال العام الجاري 2022 تمكين 180 ألف أسرة جديدة من الاستفادة

من خيارات وحلول «سكني» المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها خلال العام 2022، وتقديم أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم، وذلك امتدادا لنضج الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والتي أسهمت في رضا المستفيدين من خلال خفض نسبة الأرباح من خلال «الدعم العيني»، وتوسيع دائرة الاستحقاق بالاستفادة من «المنتج الميسر» و»برنامج الضمانات».

112 مشروعا

وتطرق الغامدي إلى توفير «سكني» 112 مشروعا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، تضم أكثر من 147 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط 700 ألف ريال، منوها إلى خدمات تطبيق «سكني» الميسرة والتي أسهمت في إصدار أكثر من 607 آلاف شهادة تحمل ضريبة تصرفات عقارية، و31 ألف عقد الكتروني للأراضي السكنية ضمن مخططات «سكني»، وإطلاق أكثر من 6 خدمات جديدة جميعها متاحة على تطبيق الهواتف الذكية، علاوة على تسجيل التطبيق نموا ملحوظا في أعداد المستفيدين بأكثر من 5 ملايين زيارة، كما سجلت المنصة أكثر من 20 مليون زيارة.

114 مليارا

واستعرض الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أبرز إنجازات العام 2021 والتي تمثلت في توقيع أكثر من 182 ألف عقد تمويلي بقيمة تجاوزت 114 مليار ريال بما يتجاوز المستهدف البالغ 140 ألف عقد بنحو 30%، ليتجاوز إجمالي مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم 600 ألف مستفيد بقيمة 33.5 مليار ريال من يونيو 2017 حتى العام 2021 تحقيقا لتنمية عمرانية متوازنة وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى دور الصندوق المحوري لتمكين تملك الأسر السعودية من خلال البرامج والمبادرات المساندة للتمويل العقاري المدعوم، ومنها: برنامج الرهن الميسر الذي مكن 35 ألف مستفيد من التملك، وبرنامج الضمانات الذي استفاد منه أكثر من 26 ألف مستفيد بنهاية عام 2021.

وشدد بن ماضي على استمرار الصندوق في تبني استراتيجية التحول الرقمي لتسهيل تملك المستفيدين الكترونيا منفذا أكثر من 6 ملايين عملية عبر منصاته الالكترونية، كما واصل تطبيق المستشار العقاري تقديم خدماته التمويلية لأكثر من 1.4 مليون مستفيد وإصدار نحو مليون توصية تمويلية.

134 ألف وحدة

وأكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان (NHC) المهندس محمد البطي، أن الشركة تستهدف تطوير العديد من المشاريع السكنية لتوفير 300 ألف خيار سكني بحلول 2025.

ونوه إلى استمرار الوطنية للإسكان في تطوير 134 ألف وحدة سكنية في 7 ضواح سكنية، ليصل إجمالي أعداد المشاريع التي تشرف عليها الشركة إلى 129 مشروعا سكنيا منها 54 على أراضي الوزارة و75 آخرين على أراضي القطاع الخاص، فيما بلغ أعداد الوحدات المباعة خلال 2021 نحو 55 ألف وحدة، ونحو 24 ألف وحدة جاهزة للتسليم.

مستهدفات 2021:







استفادة 225,761 أسرة



بينها 186,283 أسرة سكنت منازلها



إجمالي أعداد الأسر المستفيدة 1.2 مليون أسرة



مستهدفات 2022:





تمكين 180 ألف أسرة



180 منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها



130 تقديم أكثر من100 ألف قرض عقاري مدعوم



توفير 112 مشروعا تحت الإنشاء تضم 147 ألف وحدة بمتوسط 700 ألف ريال



خدمات تطبيق «سكني»