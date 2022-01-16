شكرا لقرائتكم خبر سكني يستهدف خدمة 180 ألف أسرة في 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام بن أحمد الغامدي، خلال «ملتقى سكني 2022»،أن البرنامج حقق مستهدفاته للعام الماضي والتي أعلنها بداية العام 2021؛ مسجلا استفادة 225,761 أسرة، بينها 186,283 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من بداية البرنامج حتى الآن 1.2 مليون أسرة، وذلك استمرارا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول.
وأشار إلى أن «سكني» يستهدف خلال العام الجاري 2022 تمكين 180 ألف أسرة جديدة من الاستفادة
من خيارات وحلول «سكني» المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها خلال العام 2022، وتقديم أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم، وذلك امتدادا لنضج الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والتي أسهمت في رضا المستفيدين من خلال خفض نسبة الأرباح من خلال «الدعم العيني»، وتوسيع دائرة الاستحقاق بالاستفادة من «المنتج الميسر» و»برنامج الضمانات».
112 مشروعا
وتطرق الغامدي إلى توفير «سكني» 112 مشروعا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، تضم أكثر من 147 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط 700 ألف ريال، منوها إلى خدمات تطبيق «سكني» الميسرة والتي أسهمت في إصدار أكثر من 607 آلاف شهادة تحمل ضريبة تصرفات عقارية، و31 ألف عقد الكتروني للأراضي السكنية ضمن مخططات «سكني»، وإطلاق أكثر من 6 خدمات جديدة جميعها متاحة على تطبيق الهواتف الذكية، علاوة على تسجيل التطبيق نموا ملحوظا في أعداد المستفيدين بأكثر من 5 ملايين زيارة، كما سجلت المنصة أكثر من 20 مليون زيارة.
114 مليارا
واستعرض الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أبرز إنجازات العام 2021 والتي تمثلت في توقيع أكثر من 182 ألف عقد تمويلي بقيمة تجاوزت 114 مليار ريال بما يتجاوز المستهدف البالغ 140 ألف عقد بنحو 30%، ليتجاوز إجمالي مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم 600 ألف مستفيد بقيمة 33.5 مليار ريال من يونيو 2017 حتى العام 2021 تحقيقا لتنمية عمرانية متوازنة وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ولفت إلى دور الصندوق المحوري لتمكين تملك الأسر السعودية من خلال البرامج والمبادرات المساندة للتمويل العقاري المدعوم، ومنها: برنامج الرهن الميسر الذي مكن 35 ألف مستفيد من التملك، وبرنامج الضمانات الذي استفاد منه أكثر من 26 ألف مستفيد بنهاية عام 2021.
وشدد بن ماضي على استمرار الصندوق في تبني استراتيجية التحول الرقمي لتسهيل تملك المستفيدين الكترونيا منفذا أكثر من 6 ملايين عملية عبر منصاته الالكترونية، كما واصل تطبيق المستشار العقاري تقديم خدماته التمويلية لأكثر من 1.4 مليون مستفيد وإصدار نحو مليون توصية تمويلية.
134 ألف وحدة
وأكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان (NHC) المهندس محمد البطي، أن الشركة تستهدف تطوير العديد من المشاريع السكنية لتوفير 300 ألف خيار سكني بحلول 2025.
ونوه إلى استمرار الوطنية للإسكان في تطوير 134 ألف وحدة سكنية في 7 ضواح سكنية، ليصل إجمالي أعداد المشاريع التي تشرف عليها الشركة إلى 129 مشروعا سكنيا منها 54 على أراضي الوزارة و75 آخرين على أراضي القطاع الخاص، فيما بلغ أعداد الوحدات المباعة خلال 2021 نحو 55 ألف وحدة، ونحو 24 ألف وحدة جاهزة للتسليم.
مستهدفات 2021:
- استفادة 225,761 أسرة
- بينها 186,283 أسرة سكنت منازلها
- إجمالي أعداد الأسر المستفيدة 1.2 مليون أسرة
مستهدفات 2022:
- تمكين 180 ألف أسرة
- منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها
- تقديم أكثر من100 ألف قرض عقاري مدعوم
- توفير 112 مشروعا تحت الإنشاء تضم 147 ألف وحدة بمتوسط 700 ألف ريال
خدمات تطبيق «سكني»
- إصدار + 607 آلاف شهادة تحمل ضريبة تصرفات عقارية
- إصدار + 31 ألف عقد الكتروني لأراض سكنية
- إطلاق + 6 خدمات جديدة
- تسجيل + 5 ملايين زيارة
كانت هذه تفاصيل خبر سكني يستهدف خدمة 180 ألف أسرة في 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.