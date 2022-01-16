شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 30 مليار جنيه استثمارات لتطوير شركات البترول العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 16-1-2022 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها تصريح وزير البترول إلى أن حجم الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات بترول القطاع العام يصل لأول مرة إلى 30 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022 - 2023

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم التطوير والتحديث الذي تحقق في مشروعات قطاع البترول وخاصة صناعة التكرير خلال السنوات القلائل الاخيرة غير مسبوق، وأوضح ان ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى قادت تنفيذه القيادة السياسية انعكست بنجاح علي توافر الموارد المالية اللازمة للتطوير وتنفيذ مشروعات جديدة وضخ استثمارات كبيرة غير مسبوقة، لافتا إلى أن حجم الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات بترول القطاع العام يصل لأول مرة إلى 30 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022 - 2023 في إطار التطوير الجاري بهذه الصروح البترولية.

جاء ذلك خلال رئاسة الملا، باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل 2022 - 2023 بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حيث رأس الجمعيات العامة لشركتي النصر والسويس لتصنيع البترول.

وأشار الملا إلى جهود الوزارة لرفع كفاءة المشروعات البترولية في مختلف الأنشطة وخاصة تطوير مصافي التكرير القديمة من كافة النواحي والمضي قدما في التحول الرقمي في اطار برنامج شامل للتطوير والتحديث تتبني الوزارة تنفيذه منذ عام 2016 لمواجهة متغيرات الصناعة وإحكام المتابعة والرقابة علي العملية الإنتاجية .

قام جهاز تنمية المشروعات بقنا مؤخرًا بتوقيع 4 عقود جديدة للتمويل متناهي الصغر مع عدد من الجمعيات الأهلية بالمراكز المستهدفة من المبادرة بإجمالي تمويلات بلغت 6.6 مليون جنيه، ليتم إعادة ضخها مرة أخرى كقروض متناهية الصغر لأصحاب المشروعات، تضمنت جمعيتين بمركز أبو تشت هما تنمية المجتمع بنجع زيدان والتي حصلت على تمويل قدره 2 مليون جنيه، والرعاية الاجتماعية بالمحارزة تم تمويلها بمبلغ 300 ألف جنية وجمعية تنمية المجتمع بابومناع بمركز دشنا والتي حصلت على تمويل وقدرة 1.5 مليون جنية وجمعية رجال الاعمال للتنمية بمركز فرشوط بتمويل قدره 2.8 مليون جنيه.

صرح محمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بقنا أن المبادرة بقنا تستهدف 5 مراكز وهي "دشنا، الوقف، فرشوط، قوص، وأبو تشت"، وأكد أن الجهاز يحرص على التعاون مع الجمعيات الأهلية بهذه المراكز لقدرتها على الوصول للفئات المستهدفة خاصة الشباب والمرأة مشيرًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات سبق وأن قام بتمويل جمعية تنمية المجتمع بالعسيرات مركز فرشوط وجمعية تنمية البيئة والأسرة بمحافظة قنا وجمعية جنوب الوادى لتنمية المجتمع الزراعى وجمعية تنمية المجتمع بابو مناع بحرى بمركز دشنا.

وأوضح العماري أن جهاز تنمية المشروعات يتيح دراسات جدوى استرشادية للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة تتفق مع طبيعة واحتياجات المحافظة وأشار إلى أن الجهاز قام بتمويل 2219 مشروع صغير ومتناهي بإجمالي تمويلات بلغ 54 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 نوفمبر2021 وفرت 3400 فرصة عمل لأبناء المحافظة في قرى ومراكز حياة كريمة.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها تجربة هامة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأفريقية، والدول النامية والناشئة.

جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التي نظمتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بصفتها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم COP27، الجلسة التشاورية مع السيد ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ COP26 والوفد المرافق له، وكوكبة من الوزراء المصريين وهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير وائل أبو المجد ممثل وزارة الخارجية والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الأقتصادية.

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجلسة التشاورية التي عقدتها وزارة البيئة مع السيد ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ COP26 والوفد المرافق له، بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسفير وائل أبو المجد ممثل وزارة الخارجية والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وذلك لبحث الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

وخلال الجلسة أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعداد الوزارة على متابعة التنسيق والتواصل مع الرئاسة البريطانية تمهيدًا لاستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

كما أشارت هالة السعيد إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي في عملية التخطيط المحلي والوطني والسياسات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب إنشاء العديد من المبادرات على المستويين الوطني والإقليمي، للتركيز على زيادة الوعي، وعملية البحث والتطوير ، والثقافة البيئية ، وتوطين التقنيات الحساسة للمناخ، إلى جانب تعزيز المرونة وتحفيز القطاع الخاص على تسريع التحول للأخضر.