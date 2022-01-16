شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية للطاقة توقع اتفاقا مع السلفادور للتوسع فى مصادر الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت السلفادور، اليوم، الأحد، اتفاقية إطارية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، والتي ستشهد عمل الطرفين عن كثب لدفع الجهود الوطنية لإزالة الكربون في بلد أمريكا الوسطى لدعم المناخ وأهداف التنمية الاقتصادية.

تم توقيع الاتفاقية خلال الدورة الثانية عشرة لجمعية إيرينا ألكسندرا هيل تينوكو، رئيسة الجمعية ووزيرة خارجية السلفادور والمدير العام فرانشيسكو لاكاميرا، وذلك ضمن فاعليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة الذي بدأ بالأمس ومستمر حتى الأربعاء المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

تعمل السلفادور على تنفيذ سياسة وطنية جديدة طويلة الأجل للطاقة 2020-2050، والتي تهدف إلى خفض تعريفات الكهرباء في البلاد من خلال إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة المتجددة على واردات الوقود وتسهيل إزالة الدعم عن الكهرباء في نهاية فترة السياسة.

تتجه السلفادور بشكل متزايد إلى مصادر الطاقة المتجددة المحلية مثل الطاقة المائية والكتلة الحيوية والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية الأرضية، وفي عام 2019 ، جاء أكثر من ثلثي إجمالي إمدادات الطاقة في البلاد من الوقود الأحفوري المستورد.

تعتبر السلفادور شريكًا رئيسيًا في تنفيذ البرامج الإقليمية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) في أمريكا الوسطى وفاعلًا نشطًا في التحالف العالمي للطاقة الحرارية الأرضية.

اتفاقية التعاون هذه ستدعم خططنا الوطنية لإزالة الكربون وتعزز تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وقال الوزير هيل: "سيسهم في تطوير الطاقة الحرارية الأرضية في السلفادور".

في السنوات الأخيرة ، ازدهرت الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح وغيرها من التقنيات المتجددة في السلفادور حيث تتطلع البلاد إلى الابتعاد عن مصادر الطاقة التقليدية التي يُنظر إليها على أنها تهدد المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وتجري السلفادور تغييرات تاريخية على بيئتها القانونية لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة العامة والخاصة ، بهدف توفير طاقة حديثة وآمنة وفعالة وبأسعار معقولة.

ومن جانبه ، قال فرانشيسكو لا كاميرا : "تعتبر IRENA مؤسسة الطاقة الأكثر شمولاً في العالم والتي تعمل على تعزيز التعاون بين ما يقرب من 170 عضوًا من جميع أنحاء العالم بشأن القضايا والفرص المتعلقة بتحويل الطاقة" ، مضيفا أن السلفادور أوضحت أن مصادر الطاقة المتجددة هي شرط أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وأن تواصلها الوثيق المستمر مع الوكالة ، والذي يعززه هذا الاتفاق، دليل على أن هذا يمثل بالفعل تحولًا للطاقة بالنسبة للكثيرين.

وبموجب الاتفاقية ، ستعمل إيرينا والسلفادور على تنفيذ التوصيات المقدمة في إطار تقييم الجاهزية المتجددة (RRA) الذي تم نشره مؤخرًا ومكون الطاقة في المساهمات المحددة وطنياً المحدثة المقدمة في COP26. ستتعاون إيرينا والسلفادور أيضًا في إطار منصة تمويل مسرع انتقال الطاقة (ETAF) لتحديد المشاريع الوطنية المناسبة للتمويل حيث تعمل الدولة على تحقيق أهدافها.

سيكون تعزيز الطاقة الحرارية الأرضية وإنتاجها في السلفادور أحد مجالات التركيز الرئيسية. على الرغم من التقليد الطويل لاستخدام الطاقة الحرارية الأرضية ، فقد تباطأ تطويرها في السنوات الأخيرة مع وجود عدد محدود من المشاريع الجديدة لتوليد الطاقة أو تطبيقات التدفئة التي تم طرحها عبر الإنترنت. سيكون تبادل المعرفة وإدخال تعديلات على أطر السياسات الوطنية وتسهيل المشاريع من السمات الرئيسية للشراكة.

في الآونة الأخيرة ، قال رئيس السلفادور نيب بوكيلي إن السلفادور ستشجع استخدام مواردها الحرارية الأرضية لتعدين البيتكوين وتحويل البلاد إلى مركز للاقتصاد الرقمي الصناعي.

وأعلنتا وزيرة الخارجية ألكسندرا هيل تينوكو وفرانشيسكو لا كاميرا في الجمعية عن اتفاق للمشاركة في استضافة اجتماع وزاري للطاقة الحرارية الأرضية في السلفادور في عام 2022.