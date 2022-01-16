76 % نسبة تعافي الرحلات الوافدة و10% زيادة عدد العاملين بالقطاع السياحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق قطاع السياحة في السعودية إنجازات عام 2021 رغم التحديات المرتبطة بجائحة كورونا ، من بينها تسجيل أرقام قياسية في السياحة الداخلية، واستعادة نسبة كبيرة من أرقام السياحة الواردة من خارج المملكة، إضافة إلى جهود تدريب مستمرة للسعوديين ونمو كبير للوظائف، وتعاظم تأثير المملكة دوليا.

وبحسب تغريدات لوزير السياحة أحمد الخطيب أمس، فقد بلغت نسبة التعافي في عدد الرحلات الوافدة (لغير الحج والعمرة) 76% خلال الربع الرابع من 2021 مقارنة بمتوسط التعافي العالمي 24%. وبلغ حجم الإنفاق على رحلات المبيت المحلية 80 مليار ريال بنسبة نمو 30% مقارنة بالعام 2019، فيما زاد عدد العاملين بالقطاع السياحي في المملكة بنسبة 10% مقارنة بنهاية عام 2020، وتم تدريب أكثر من 137 ألف سعودي في مجالات مختلفة وتأهيل ألف سعودي على ريادة الأعمال.

وقال وزير السياحة على حسابه في تويتر أمس «لقد حدد لنا سمو سيدي ولي العهد حفظه الله أهدافا واضحة لقطاع السياحة بحلول 2030، وقدم لنا الإمكانات، وبقي علينا تحقيق الأهداف». وأضاف «نهدف لتصل مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2030 الى 10%، ونستقبل 100 مليون زيارة سنويا، ونضيف مليون وظيفة ونحن خططنا وسنحقق الأهداف بإذن الله».

وأشار إلى أن العاملين في وزارة السياحة لديهم الطموح والعزيمة والرؤية الواضحة، ولديهم أهداف سنوية محددة، وسنعمل جميعا كفريق واحد للوصول لهذه الأهداف. وقال «هناك قضايا كثيرة ناقشناها، وأفكار رائعة خرجنا بها، والهدف في النهاية تجربة سياحية سعودية متكاملة وجذابة للمواطن والزائر. على بركة الله نبدأ 2022».

الإنجازات الدولية للسعودية في القطاع السياحي خلال 2021:







إعلان ولي العهد عن تأسيس المركز العالمي للاستدامة السياحية



فوز المملكة بمقعد النائب الأول للرئيس في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية



اختيار المملكة لاستضافة القمة العالمية لمجلس السفر والسياحة العالمي في آخر 2022



إدراج رجال ألمع على قائمة أفضل القرى السياحية في العالم



تأسيس الأكاديمية العالمية للسياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية



التصديق على إطلاق المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية بالمملكة



اختيار المملكة لاستضافة احتفال منظمة السياحة العالمية بيوم السياحة العالمي 2023 «السياحة والاستثمار الأخضر»



تبني منظمة السياحة العالمية لمبادرة المملكة وإسبانيا لتأسيس مجموعة عمل لإعادة تصميم مستقبل السياحة



إنجازات المملكة في قطاع السياحة خلال 2021:

60 مليون رحلة مبيت محلية (بنسبة نمو 25 % مقارنة بعام 2019 )

80 مليار ريال حجم الإنفاق على رحلات المبيت المحلية (بنسبة نمو 30 % مقارنة بعام 2019 )

76 % نسبة التعافي في عدد الرحلات الوافدة (لغير الحج والعمرة) خلال الربع الرابع من 2021 ( 24 % متوسط التعافي العالمي من مستوى عام2019 )

10 % نسبة نمو عدد العاملين بالقطاع السياحي في المملكة مقارنة بنهاية عام 2020

137 + ألف سعودي تم تدريبهم في مجالات مختلفة

+2000 سعودي تم تدريبهم على ريادة الأعمال