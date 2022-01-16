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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصادرات السعودية حصلت على شهادة الآيزو «ISO 22301:2019 BCMS» في مجال استمرارية الأعمال من قبل «Q.C.B ITALIA»؛ وذلك نتيجة تطبيقها المعايير اللازمة للحصول على هذه الشهادة واستيفائها جميع اشتراطاتها.

وأوضحت هيئة تنمية الصادرات السعودية أن تتويج أعمالها بهذا الاعتراف الدولي، يشكل إضافة مهمة لسلسلة الإنجازات التي حققتها الهيئة منذ انطلاق مسيرتها في عام 2013م. كما تعد هذه الشهادة ثالث منجز عالمي تحققه الهيئة في جانب تطبيق معايير الجودة العالمية، حيث حصلت في السابق على شهادة «ISO 20000-1:2018 SMS»، وشهادة «ISO 27001:2013 ISMS»، مما يسهم في تحقيق توجهات القيادة الرشيدة نحو تحسين سمعة ومكانة المؤسسات والشركات الوطنية على مستوى العالم.