البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.9% مع تعافي القطاعات غير النفطية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2022 من 3.3% إلى 4.9%، مع زيادة الإنتاج النفطي في المملكة، صاحبه تعاف للقطاعات غير النفطية أسهم به تسارع حملات التطعیم في المملكة.

وتوقع البنك في بيان له أن تسجل السعودية نموا اقتصاديا بنسبة 2.3 %، في 2023 مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 3.2 %.

وأرجع البنك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، رفعه لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى تعافي القطاعات غير النفطية مع تسارع حملات التطعيم ضد فيروس كورونا والذي صاحب ارتفاع الإنتاج النفطي والتحسن في أسعار النفط العالمية.

وأوضح البنك أن الأعمال غير النفطية ستستفيد من العدد الكبير من الأشخاص المحصنين ضد فيروس كورونا، فضلا عن الاستثمارات المتسارعة. وأشار إلى أن قطاع النفط سيشهد على الأرجح انتعاشا قويا مما سينعكس إيجابا على الصادرات.

وكانت السعودية أقرت في ديسمبر الميزانية العامة للسنة المالية 2022 بإجمالي إيرادات تقدر بـ 1045 مليار ريال وإنفاق 955 مليار ريال.

تراجع النمو العالمي

وقال البنك في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» «إن من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5% في 2021 إلى 4.1% في 2022 و3.2% في 2023، مع انحسار الطلب المكبوت، وإنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم».

وأضاف «إن سرعة انتشار المتحور أوميكرون تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب. علاوة على ذلك، سيؤثر التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة (ومنها الولايات المتحدة والصين) على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية».

وتابع التقرير «إنه مع عدم امتلاك الحكومات في كثير من الاقتصادات النامية لحيز للتصرف من خلال السياسات لدعم النشاط الاقتصادي إذا اقتضت الحاجة، قد تتفاقم مخاطر حدوث هبوط حاد من جراء الموجات الجديدة لجائحة كورونا، واستمرار تعطل سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية، واشتداد مواطن الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم».

انخفاض الاقتصادات

وتوقع التقرير أن ينخفض معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 5% في 2021 إلى 3.8% في 2022 و2.3% في 2023، وهي وتيرة ستكفي مع ذلك لاستعادة الناتج والاستثمار إلى اتجاهاتهما التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة في هذه الاقتصادات.

توقعات البنك الدولي للاقتصاد السعودي:

2022: ارتفاعه إلى 4.9% مقارنة بتوقعاته السابقة 3.3%.

2023: تراجعه إلى 2.3% مقارنة بتوقعات سابقة 3.3%.

أسباب توقع الارتفاع في 2022:

