لجنة ممثلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السلطات المالية وسلطات الطيران المدني في الدول العربية تعقد اجتماعها الثاني عشر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأربعاء المقبل؛ لبحث التعديلات المحدثة والإضافية على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي. وقالت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، الدكتورة دينا الظاهر «إن اللجنة تناقش على مدى يومين الملاحظات والمقترحات الواردة من الدول العربية حول مسودة الاتفاقية، خصوصا أن بعض الدول العربية ما زالت تفرض رسوما وضرائب في هذا القطاع»، موضحة أن الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الشق هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

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