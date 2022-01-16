شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام مؤتمر التعدين الدولي بحضور ومتابعة مشاركين من 100 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اختتام مؤتمر التعدين الدولي، بحضور 3500 مشارك في مقر انعقاده و4000 مشارك افتراضي من 100 دولة حول العالم.

وأكد بيان وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن المؤتمر شهد حضورا مميزا على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية وشركات التعدين الكبرى والمؤسسات المالية والأكاديميين والباحثين والمهتمين في المملكة والعالم كما تميز بنوعية المتحدثين من الوزراء والخبراء والمختصين في هذا المجال من عدد من الجهات الحكومية في مقدمتهم الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار والمهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية وياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ويوسف البنيان الرئيس التنفيذي لشركة سابك والمهندس عبدالعزيز الحربي الرئيس التنفيذي لشركة معادن.

إضافة إلى المتحدثين من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية مثل مارك بريستو رئيس شركة "باريك غولد" وروبرت فريدلاند المؤسس رئيس المجلس لشركة "إيفانهو ماينز" وتوماس كابلان رئيس مجلس إدارة شركة "نوفاغولد" وأنيل أقاروال رئيس شركة فيدانتا وإريك كانتور المدير العام لشركة "موليس أند كومباني" وأندرو فورست رئيس مجموعة "فورتسكو ميتالز" ووروهيتش داوان الأمين العام للصندوق العالمي للطبيعة والرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين وروي هارفي الرئيس التنفيذي لشركة ألكوا.

وأوضح أن أنشطة المؤتمر شهدت نقاشات ومداخلات ثرية شارك فيها 100 من القيادات الحكومية وشركات التعدين العالمية عبر 40 جلسة حوارية حول مستقبل قطاع التعدين ومساهماته بتنمية المجتمعات وتعزيز أنظمة الاستدامة والطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات المباشرة لقطاع التعدين في المنطقة بينما شهد المعرض المصاحب للمؤتمر الذي ضم الجناح السعودي ممثلا في 12 جهة حكومية في المملكة مشاركة بعض الدول بأجنحة خاصة إضافة الى مشاركة 30 شركة سعودية ودولية.