شكرا لقرائتكم خبر عن التوقيع على العقد الاستثماري لتطوير منتجع بشاطئ نصف القمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • دعم وتعزيز انشطة الترفيه والسياحة بالشرقية وتعزيز عناصر جودة الحياة

وقّعت أمانة المنطقة الشرقية عقد للمشروع الاستثماري لتطوير منتجع بشاطئ نصف القمر عناصر جديدة ؛ لدعم وتعزيز انشطة الترفيه والسياحة بالمنطقة وتعزيز عناصر جودة الحياة.

وذكرت أمانة المنطقة الشرقية في بيان لها ، أن الأمانة تعمل على تطوير استثماراتها بالشراكة مع المستثمرين لمواكبة توجهات واهداف رؤية 2030 والتطورات الجديدة لسوق الاستثمار بما يعزز من الأنشطة الترفيهية والسياحية وعناصر جودة الحياة في المنطقة الشرقية ، وإبراز مقومات مدن ومحافظات الشرقية على الخارطة السياحية والترفيهية وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مفهوم كفاءة الانفاق والاستدامة المالية.

وأكدت ، أن المشروع يأتي امتداداً لمجموعة المشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة والريادية التي تم اطلاقها في المنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص والمشروع يشتمل على تطوير مراكز للترفيه والسياحة وساحات ومجموعة من الخدمات المساندة كالمقاهي والمطاعم وساحات عامة وإطلالات مفتوحة متعددة الاستخدامات والتي سيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة الشرقية.

ودعت الامانة عموم المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمارات وزيارة بوابة الاستثمار البلدي وتطبيق الهواتف الذكية ( فرص ) للاطلاع على الفرص الاستثمارية بكل شفافية وسهولة.