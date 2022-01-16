شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 16-1-2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 16-1-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى بنك الأهلى سعر 17.82 جنيه للشراء، و18.07 للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان مسجلا 17.88جنيه للشراء، و18.06 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.83 جنيه للشراء، و18.10 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.94جنيه للشراء، و18.06 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى17.94 جنيه للشراء.

18.06 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.82 جنيه للشراء.

18.07 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر17.82 جنيه للشراء.

18.07 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.83 جنيه للشراء.

18.10 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

17.85 جنيه للشراء.

18.09 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.90 جنيه للشراء.

18.04 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.87 جنيه للشراء.

18.09 جنيه للبيع.