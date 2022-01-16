شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات يضخ 54 مليون جنيه فى قنا خلال 11شهرًا وفرت 3400 فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام جهاز تنمية المشروعات بقنا مؤخرًا بتوقيع 4 عقود جديدة للتمويل متناهي الصغر مع عدد من الجمعيات الأهلية بالمراكز المستهدفة من المبادرة بإجمالي تمويلات بلغت 6.6 مليون جنيه، ليتم إعادة ضخها مرة أخرى كقروض متناهية الصغر لأصحاب المشروعات، تضمنت جمعيتين بمركز أبو تشت هما تنمية المجتمع بنجع زيدان والتي حصلت على تمويل قدره 2 مليون جنيه، والرعاية الاجتماعية بالمحارزة تم تمويلها بمبلغ 300 ألف جنية وجمعية تنمية المجتمع بابومناع بمركز دشنا والتي حصلت على تمويل وقدرة 1.5 مليون جنية وجمعية رجال الاعمال للتنمية بمركز فرشوط بتمويل قدره 2.8 مليون جنيه.

وجاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعطاء الأولوية لمحافظات الصعيد في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمرارًا لجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمشاركة في تنفيذ المبادرة والتي تستهدف تطوير الريف المصري تطويرًا شاملًا؛ من خلال عدة محاور للنهوض بالأوضاع الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية وإتاحة فرص العمل والتشغيل لأبناء القرى والمراكز المستهدفة من المبادرة.

وصرح الأستاذ محمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بقنا أن المبادرة بقنا تستهدف 5 مراكز وهي "دشنا، الوقف، فرشوط، قوص، وأبو تشت"، وأكد أن الجهاز يحرص على التعاون مع الجمعيات الأهلية بهذه المراكز لقدرتها على الوصول للفئات المستهدفة خاصة الشباب والمرأة مشيرًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات سبق وأن قام بتمويل جمعية تنمية المجتمع بالعسيرات مركز فرشوط وجمعية تنمية البيئة والأسرة بمحافظة قنا وجمعية جنوب الوادى لتنمية المجتمع الزراعى وجمعية تنمية المجتمع بابو مناع بحرى بمركز دشنا.

وأوضح العماري أن جهاز تنمية المشروعات يتيح دراسات جدوى استرشادية للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة تتفق مع طبيعة واحتياجات المحافظة وأشار إلى أن الجهاز قام بتمويل 2219 مشروع صغير ومتناهي بإجمالي تمويلات بلغ 54 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 نوفمبر2021 وفرت 3400 فرصة عمل لأبناء المحافظة في قرى ومراكز حياة كريمة.