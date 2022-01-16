شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 11939 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2081 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 14157 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 4710 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2226 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3264 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.08% ليصل إلى مستوى 4357 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، المشروعات الصناعية والهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، رواد السياحة-رواد 2 مليون سهم، 4 آلاف سهم، 2 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، 53 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 518.8 ألف سهم، 122 ألف سهم، 738.4 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 10 آلاف سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء 470 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.22%.

في سياق آخر قالت شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن شركة الخير للتمويل متناهى الصغر إحدى شركات اسباير كابيتال القابضة للاشتثمارات المالية، قد قامت بإتمام عملية شراء محفظة القروض والأصول الملموسة وغير الملموسة المملوكة لمؤسسة دعم وتنمية الاعمال " بست " بحوالى مبلغ 19 مليون جنيه.

في سياق منفصل قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية (الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائى ) لزيادة رأس مالها.

من جهتها قالت شركة جلاكسو سميثكلاين، إن هيئة الدواء المصرية أصدرت عدم الممانعة على عملية الإفصاح للبورصة المصرية بشأن الفصل المرتقب لأصول الرعاية الصحية الاستهلاكية المنقولة والأصول المعنوية من خلال بيعها لشركة جي أس كيه كونسيومر هيلثكير إيجيبت ليمتد.