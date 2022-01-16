محمد فريد: البورصة المصرية ربحت 352 مليار جنيه منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فريد صالح، إن البورصة المصرية حققت قصة نجاح منذ تبني الدولة برنامجًا للإصلاح الاقتصادي، حيث ارتفع رأس المال السوقي من 413 مليار جنيه في أكتوبر عام 2016 إلى 765 مليار جنيه في ديسمبر عام 2021، وزاد متوسط حجم التداول اليومي من 217 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2016 إلى 450 مليون جنيه خلال الفتر من نوفمبر عام 2016 إلى ديسمبر 2021، وكذلك ارتفع متوسط قيمة التداول اليومية من 0.58 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2016 إلى 1.307 مليار جنيه خلال الفترة من نوفمبر عام 2016 إلى ديسمبر عام 2021.

أضاف "فريد"، أن الطروحات العامة بالبورصة اكتسبت زخمًا خلال الفترة الماضية، وبلغ إجمالي قيمة الطروحات 18.4 مليار جنيه منذ يناير عام 2018، وبلغت قيمة الطروحات العامة والخاصة 22.4 مليار جنيه منذ عام 2017، مستعرضًا أبرز الشركات التي تم قيدها، حيث تم قيد شركات راية لخدمات التعهيد، أم ام جروب للصناعة والتجارة، ابن سينا فارما، دايس للملابس الجاهزة، التوفيق للتأجير التمويلي خلال عام 2017، وشركات سي أي كابيتال القابضة للاستثمارتت المالية، وبي بي انفستمنتس القابضة، وثروية القابضة للاستثمارات المالية، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية خلال عام 2018.

وتابع أن عام 2019 شهد طرح شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، سبيد ميديكال، وحصة من شركة الشرقية-إيسترن كومباني، وفي عام 2020 تم طرح شركة أميرالد للاستثمار العقاري، والعام الماضي تم طرح شركات تعليم لخدمات الإدارة، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، شركة المشروعات الصناعية والهندسية، بالإضافة إلى القيد المزدوج لشركة التشخيص المتكاملة القابضة.