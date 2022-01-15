الوكالة الدولية للطاقة: الهيدروجين سيغطي 12% من استخدام الطاقة بحلول 2050

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يعطل التجارة العالمية، وعلاقات الطاقة الثنائية، ويعيد تشكيل مواقع الدول مع ظهور مصدرين ومستخدمين جدد للهيدروجين.

وأوضحت الوكالة في تقريرها" الجغرافيا السياسية لتحول الطاقة" الذي أطلقته في ختام اجتماعاتها ضمن أسبوع أبو ظبي للاستدامة، الذى بدأ اليوم ويستمر حتى الأربعاء المقبل، حيث أوضحت أن النمو السريع لاقتصاد الهيدروجين العالمي سيؤدي إلى تحولات جغرافية اقتصادية وجيوسياسية كبيرة تؤدي إلى موجة من الترابطات الجديدة.

وقد أجرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) تحليلا وصلت فيه إلى نتيجة أن الهيدروجين يغير جغرافية تجارة الطاقة وإضفاء الطابع الإقليمي على علاقات الطاقة، ملمحًا إلى ظهور مراكز جديدة للتأثير الجيوسياسي المبني على إنتاج واستخدام الهيدروجين، مع تراجع تجارة النفط والغاز التقليدية.

وذكر التقرير أن هذه التحولات مدفوعة بإلحاح المناخ والتزامات البلدان بصافي الصفر، وتقدر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن الهيدروجين سيغطي ما يصل إلى 12% من استخدام الطاقة العالمي، بحلول عام 2050.

وأشار التقرير إلى أن تزايد التجارة والاستثمارات المستهدفة في سوق يهيمن عليه الوقود الأحفوري، وتبلغ قيمته الحالية 174 مليار دولار أمريكي من المرجح أن تعزز التنافسية الاقتصادية والتأثير على مشهد السياسة الخارجية مع اختلاف الصفقات الثنائية بشكل كبير عن العلاقات الهيدروكربونية في القرن العشرين.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا ، المدير العام لـ IRENA: "يمكن أن يثبت الهيدروجين، أنه الحلقة المفقودة لمستقبل طاقة آمن مناخيًا"، مضيفا أنه "من الواضح أن الهيدروجين يعلو على ثورة الطاقة المتجددة مع ظهور الهيدروجين الأخضر كمغير لقواعد اللعبة لتحقيق الحياد المناخي دون المساس بالنمو الصناعي والتنمية الاجتماعية، لكن الهيدروجين ليس نفطًا جديدًا، والانتقال ليس بديلاً للوقود، ولكنه تحول إلى نظام جديد به اضطرابات سياسية وفنية وبيئية واقتصادية ".

وأشار لاكاميرا إلى أن الهيدروجين الأخضر هو الذي سيجلب مشاركين جدد ومتنوعين إلى السوق، وينوع الطرق والإمدادات ويحول الطاقة من القليل إلى كثير، من خلال التعاون الدولي، يمكن أن يكون سوق الهيدروجين أكثر ديمقراطية وشمولية، مما يوفر فرصًا للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.

تقدر IRENA أنه يمكن تداول أكثر من 30 % من الهيدروجين عبر الحدود بحلول عام 2050 ، وهي حصة أعلى من الغاز الطبيعي اليوم.

وأشارت اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن البلدان التي لم تتاجر في الطاقة تقليديًا تقيم علاقات طاقة ثنائية حول الهيدروجين، مع ظهور المزيد من اللاعبين والفئات الجديدة من المستوردين والمصدرين الصافي على المسرح العالمي ، من غير المرجح أن تصبح تجارة الهيدروجين كسلاح وكارتلات ، على عكس التأثير الجيوسياسي للنفط والغاز.

ويوضح التقرير نمو تجارة الهيدروجين عبر الحدود بشكل كبير مع أكثر من 30 دولة، ومنطقة تخطط للتجارة النشطة بالفعل اليوم، وبعض الدول التي تتوقع أن تكون مستوردة تنشر بالفعل دبلوماسية مخصصة للهيدروجين مثل اليابان وألمانيا.

ويذكر التقرير أن مصدرى الوقود الأحفوري ينظرون بشكل متزايد إلى الهيدروجين النظيف، باعتباره وسيلة جذابة لتنويع اقتصاداتهم، على سبيل المثال أستراليا وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك، فإن استراتيجيات التحول الاقتصادي الأوسع نطاقا مطلوبة لأن الهيدروجين لن يعوض الخسائر في عائدات النفط والغاز.

وتضمن التقرير معلومات بأن الإمكانات التقنية لإنتاج الهيدروجين تتجاوز بشكل كبير الطلب العالمي المقدر، والبلدان الأكثر قدرة على توليد كهرباء متجددة رخيصة ستكون في وضع أفضل لإنتاج هيدروجين أخضر قادر على المنافسة، في حين أن دولًا مثل تشيلي والمغرب وناميبيا هي مستوردة صافية للطاقة اليوم، فإنها تستعد للظهور كمصدرين للهيدروجين الأخضر.

ويرى تقرير الوكالة الدولية، أن إدراك إمكانات مناطق مثل إفريقيا والأمريكيتين والشرق الأوسط، وأوقيانوسيا، يمكن أن يحد من مخاطر تركيز الصادرات ، لكن العديد من البلدان ستحتاج إلى نقل التكنولوجيا والبنية التحتية والاستثمار على نطاق واسع، ومن المحتمل أن تلعب الجغرافيا السياسية للهيدروجين النظيف مراحل مختلفة.

يرى التقرير أن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان سباقًا كبيرًا على ريادة التكنولوجيا. لكن من المتوقع أن يزداد الطلب في منتصف العقد الثالث من القرن الحالي، بحلول ذلك الوقت ، سيتنافس الهيدروجين الأخضر من حيث التكلفة مع هيدروجين الوقود الأحفوري على مستوى العالم ، ومن المتوقع حدوثه في وقت مبكر حتى في بلدان مثل الصين والبرازيل والهند.

كان الهيدروجين الأخضر في متناول الجميع بالفعل في أوروبا خلال ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عام 2021، من المرجح أن يؤدي تجديد خطوط أنابيب الغاز الطبيعي إلى زيادة الطلب وتسهيل تجارة الهيدروجين.

يمكن للبلدان ذات الإمكانات المتجددة الواسعة أن تصبح مواقع للتصنيع الأخضر، باستخدام إمكاناتها لجذب الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. علاوة على ذلك ، فإن امتلاك حصة في سلسلة قيمة الهيدروجين يمكن أن يعزز القدرة التنافسية الاقتصادية. يمكن أن يؤدي تصنيع المعدات مثل المحلل الكهربائي وخلايا الوقود على وجه الخصوص إلى دفع الأعمال. لقد طورت الصين واليابان وأوروبا بالفعل بداية مبكرة في الإنتاج ، لكن الابتكار سيشكل مشهد التصنيع الحالي بشكل أكبر.

قد يعزز الهيدروجين الأخضر استقلال الطاقة والأمن والمرونة من خلال تقليل الاعتماد على الواردات وتقلب الأسعار وتعزيز مرونة نظام الطاقة، ومع ذلك، فإن المواد الخام اللازمة للهيدروجين والتقنيات المتجددة يمكن أن تلفت الانتباه إلى الأمن المادي.

يمكن أن يتردد صدى النقص وتقلبات الأسعار من خلال سلاسل توريد الهيدروجين ويؤثر سلبًا على التكلفة والإيرادات، ويمكن أن يؤدي تشكيل قواعد ومعايير وحوكمة الهيدروجين إلى منافسة جيوسياسية أو فتح حقبة جديدة من التعاون الدولي المعزز.

ويختتم التقرير بأن مساعدة البلدان النامية بشكل خاص على نشر تقنيات الهيدروجين الخضراء، وتطوير صناعات الهيدروجين، يمكن أن يمنع اتساع الفجوة العالمية في إزالة الكربون، وتعزيز المساواة والشمول، وخلق سلاسل القيمة المحلية والصناعات الخضراء والوظائف في البلدان الغنية بالطاقة المتجددة.