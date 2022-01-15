جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب ملابس محظور تداولها ومنشطات جنسية ومكملات غذائية

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القاهرة - سامية سيد - تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد أحمد حسام الدين بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي إلتزام برئاسة محمود بخيت وإدارة مباحث المخدرات وإدارة البحث الجنائي بميناء بورسعيد من ضبط محاولة تهريب ملابس محظور تداولها وكمية من المنشطات الجنسية والمكملات الغذائية بالمخالفة لأمر رئيس مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1996 وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناء على إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة مباحث المخدرات وإدارة البحث الجنائى بميناء بورسعيد ومذكرة الإدارة العامة لمكافحة الالتزام برئاسة محمود بخيت مفادها ورود أصناف مخالفة ضمن مشمول البوليصة رقم Dot10139429 شهادة جمركية رقم 2997 لسنة 2022 باسم ع . ح ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 90 طرد أمتعة شخصية وأجهزه كهربائية متنوعة ومشمول البوليصة رقم Doh0139410 شهادة جمركية رقم 2960 لسنة 2022 باسم ع . ج . ر ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن أمتعة شخصية وأجهزه كهربائية متنوعة أيضا قادمتين من إحدى الدول.

تم تشكيل لجنة للكشف والمعاينة الفعلية من سعيد الدايداموني مدير إدارة التحريات والضبط وطارق حسن مدير إدارة المكافحة ووليد الزند وشريف العجمي بالمكافحة ومحمد فتحي بإدارة الحركة فتبين وجود ملابس محظور تداولها و259 عبوة مكملات غذائية وعلب أقراص ومراهم جنسية وعسل ملكى وعلب أقراص تخسيس منشأ ماليزيا الهند وأمريكا وتركيا وألمانيا ضمن مشمول البوليصة الأولى ووجود 235 عبوة جيل جنسى ضمن مشمول البوليصة الثانية .

قرر محمد حسام رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة وتحريز البضائع المحظورة وايداعها بمخزن الجمرك .يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .



جمارك-بورسعيد-تضبط-محاولة-تهريب-منشطات-جنسية-ومكملات-غذائية-(1)



جمارك-بورسعيد-تضبط-محاولة-تهريب-منشطات-جنسية-ومكملات-غذائية-(2)



جمارك-بورسعيد-تضبط-محاولة-تهريب-منشطات-جنسية-ومكملات-غذائية-(3)



جمارك-بورسعيد-تضبط-محاولة-تهريب-منشطات-جنسية-ومكملات-غذائية-(4)



جمارك-بورسعيد-تضبط-محاولة-تهريب-منشطات-جنسية-ومكملات-غذائية-(5)



جمارك-بورسعيد-تضبط-محاولة-تهريب-منشطات-جنسية-ومكملات-غذائية-(6)



جمارك-بورسعيد-تضبط-محاولة-تهريب-منشطات-جنسية-ومكملات-غذائية-(7)



جمارك-بورسعيد-تضبط-محاولة-تهريب-منشطات-جنسية-ومكملات-غذائية-(8)



جمارك-بورسعيد-تضبط-محاولة-تهريب-منشطات-جنسية-ومكملات-غذائية-(9)



جمارك-بورسعيد-تضبط-محاولة-تهريب-منشطات-جنسية-ومكملات-غذائية-(10)