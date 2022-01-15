1745 وظيفة

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ويوفر الملتقى وظيفة شاغرة تحت مسمي مدير مشتريات، اختصاصي تسويق، أمين صندوق، بائع مواد تموينية، سكرتير، محاسب زبائن، محاسب عام، مدير تسويق، مدير خدمات عملاء، مدير علاقات عامة، مدير في تجارة التجزئة، مدير مبيعات، مندوب مبيعات، مندوب مشتريات، موظف إداري.
وأهابت الغرفة بالراغبين في شغل هذه الوظائف تسجيل بياناتهم عبر الرابط https://bit.ly/3HODH9Y وفي حال مطابقة المتقدم لشروط الوظائف المطروحة سيتم التواصل معه لتحديد وقت للمقابلة.
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