بحث تفعيل اتفاقية نقل الركاب بين الدول العربية وعبرها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، اجتماعها الثاني بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم وغدا حضوريا (16 و17 يناير 2022)، وذلك بهدف تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب والتي اعتمدها مجلس وزراء النقل العرب عام 2004.

وقالت مديرة إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتورة دينا الظاهر «إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين الدول العربية»، مشيرة إلى أن الاتفاقية تأتي تحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية.

وأضافت «إن الأمانة العامة للجامعة العربية قامت بتوجيه الدعوة لكافة الدول العربية للتعرف على العقبات التي تعترض انضمامهم إلى الاتفاقية والعمل على إيجاد الحلول العملية لتذليل تلك العقبات، تشجيعا لبقية الدول العربية للانضمام إلى تلك الاتفاقية».

وأوضحت الظاهر أن اللجنة تتخذ قرارات ملزمة بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات، وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يعرض الأمر على مجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا.

اجتماع اللجنة الفنية لتنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب:المقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

التاريخ 16 و17 يناير 2022

موضوع الاجتماع تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب بين الدول العربية وعبرها

اللجنة ستتخذ قرارات ملزمة بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية

إذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يعرض الأمر على مجلس وزراء النقل العرب

أهداف الاتفاقية:

• تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية.

• إزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب.

• دعم قيام تعاون وثيق بين الدول العربية.