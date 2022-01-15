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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «هدف» دعا منشآت القطاع الخاص في المملكة إلى الاستفادة من برامجه ومبادراته وخدماته من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل «طاقات». ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات منها: برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الالكتروني «دروب».



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