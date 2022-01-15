شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 3.8 مليار جنيه استثمارات حكومية ببنى سويف لتنفيذ 185 مشروعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 15-1-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 185 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بني سويف بخطة عام 21/2022 تبلغ 3,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 22,5% عم خطة عام 20/2021.

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن "خطة المواطن"، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.

وأضافت السعيد أن "خطة المواطن" بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة بني سويف أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 185 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بني سويف بخطة عام 21/2022 تبلغ 3,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 22,5% عم خطة عام 20/2021.

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي تم تدشينه في بداية عام 2020 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتيجة تطبيق هذا الإطار خلال عامي 2020 و2021، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شركاء التنمية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، والذي اختتم فعالياته يوم الخميس الماضي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع جميع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية بخلاف صندوق النقد الدولي، مضيفة أنه في نهاية ديسمبر 2019، وبدء انتشار جائحة كورونا قامت مصر بتدشين إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتكون الإطار من ثلاثة مبادئ هي أولا: منصات التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا: مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا: توثيق التجارب التنموية وسرد المشاركات الدولية.

ى إطار المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات البترولية الجديدة ، قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات البترولية الاستراتيجية الجديدة بمحافظة السويس، وذلك بهدف الوقوف على آخر مستجدات تنفيذ تلك المشروعات، والعمل على تذليل أى عقبات قد تعوق تنفيذها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.

وخلال الجولة أكد الملا على أهمية هذه المشروعات الحيوية التى تعمل على تطوير الوحدات الإنتاجية، باعتبارها من الدعائم الرئيسية لتحقيق المشروع القومى لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، فضلاً عن مساهمتها الفعالة فى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية الجودة ، ووجه الملا بأهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ تلك المشروعات ، مع مراعاة تطبيق معايير الجودة باستخدام أحدث التكنولوجيات والتي تقوم بتنفيذها شركات قطاع البترول، كما وجه بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، لافتاً إلى أن شركات قطاع البترول تقوم بتطبيق المعايير العالمية من اجل الحفاظ على البيئة .

وخلال الجولة تفقد الوزير ومرافقوه التشغيل التجريبي لمشروع إنتاج الأسفلت الجديد الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 1200طن أسفلت يومياً بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 970 مليون جنيه والذي قامت بتصميمه وتنفيذه شركتى إنبى وبتروجت ، ومشروع إنشاء 3 مستودعات تخزين لمنتج الأسفلت بسعة إجمالية 9000 متر مكعب ، بالإضافة إلى منصة لتسهيل أعمال شحن الأسفلت بتكلفة إجمالية حوالى 139 مليون جنيه ، فضلاً عن مشروع إعادة تأهيل مستودعات المقطر الشمعى القديمة (3 مستودعات بسعة إجمالية 7500 متر مكعب) بهدف زيادة إنتاج السولار .

قام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع السفارة الدنماركية بالقاهرة، بتنفيذ عدة برامج تدريبية مقدمة من مركز زمالة دانيدا، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد والسفارة خلال شهر مارس الماضي.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أهمية التدريب وتطوير قدرات الموظفين بهدف إعدادهم لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وكذلك تنمية مهاراتهم لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، مشيرة إلى أن التدريب يساهم في إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل.

وأوضحت شريفة أن البرامج التدريبية التي يشرع المعهد في تنفيذها بالتعاون مع السفارة الدانماركية بالقاهرة، تأتي في ضوء رؤية مصر 2030، وما تمثله من محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر والإصلاحات في شتى المجالات، وكذلك التعاون المشترك مع مملكة الدنمارك متمثلة في السفارة الدنماركية بالقاهرة من خلال توقيع مذكرة تفاهم في مارس 2021 لتحقيق الريادة والإبداع في بناء وتطويرالقدرات البشرية من خلال عقد تدريبات في بعض المجالات والتي منها دعم الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة والانتقال الأخضر خاصة لما للدنمارك من ريادة وميزات نسبية في هذا المجال.