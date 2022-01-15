شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للكيماويات: برنامج لتسريع نمو شركات القطاع بالتعاون مع الوكالة الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمده برئاسة خالد أبو المكارم، عن بدء دورة برنامج إزدهار لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات الكيماوية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية.

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن البرنامج يهدف إلى مساعدة الشركات علي تحقيق نسب نمو كبيرة من خلال مساعدتهم في بناء وتنفيذ خطة استراتيجية عن طريق مجموعة متخصصة من الاستشاريين المتخصصين في القطاع، بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني اللازم في مجالات التسويق وتطوير الأعمال، وإدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين عمليات التشغيل، واستهداف أسواق جديده بغرض التصدير، وإدارة الأصول والأموال، هذا بالإضافة للبرامج التدريبية للموارد البشرية لدي الشركات المشاركة في البرنامج.

قال أبو المكارم إنه يشترط في الشركات التي تتقدم للبرنامج أن تكون مصرية مر علي إنشاؤھا عام علي الأقل ومعدل مبیعات یتراوح بین ملیون جنیه إلي 250 ملیون جنیه، وأن يتراوح عدد الموظفين ما بين 5 إلى 50 موظفا.

وتتضمن استمارة التقدم للبرنامج مجموعه من المعلومات المطلوبة حتي يتمكن البرنامج من مساعدة الشركات وعلي رأسها التعرف علي الشركة ونشاطها، والتأكد من موافتها للشروط المبدئيه للاستراكً في البرنامج علي شاكله لماذا تم إنشاء الشركة، وماهى مشكلات العملاء التي تحاول الشركة حلها، وماهي الشريحة المستهدفة التي تحاول الشركة خدمتها وماهي قنوات التوزيع التي تتعامل معها الشركه مباشره ومن هم المنافسيين الرئيسين وماهي التحديات التي تواجه الشركة وججم المبيعات المحقق في العام السابق، وماهو معدل نمو المبيعات الذي حققته في العام الماضي وكم عدد العملاء الحاليين.