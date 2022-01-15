شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتصدر قائمة الخمس الكبار للواردات المصرية من الخارج في سبتمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من أكبر 5 دول خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 2 مليار و358 مليون دولار، بينما كانت 2 مليار و227 مليون دولار في شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 130 مليون 655 ألف دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الصين كانت في صدارة قائمة الدول الخمس الكبار المصدرة إلى مصر، بنحو 904 مليون و353 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 999 مليون و840 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 95 مليون و487 ألف دولار، وتصدرت الآلات والأجهزة الكهربائية قائمة واردات مصر من الصين، يليها المراجل والآلات والألياف التركيبية.

وجاءت المملكة العربية السعودية في وصافة القائمة حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 527 مليون و920 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 308 مليون و923 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 218 مليون و997 ألف دولار، واستوردت مصر من السعودية الوقود والزيوت المعدنية والألومنيوم ومصنوعاته والمراجل والورق ومصنوعاته.

أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فقد جاءت في المركز الثالث وبلغت قيمة صادراتها إلى مصر نحو 457 مليون و730 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 327 مليون و594 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 130 مليون و136 ألف دولار، واحتلت تركيا المركز الرابع بواردات إلى مصر بلغت 234 مليون و656 ألف دولار، وأخيرا المانيا بواردات بلغت نحو 233 مليون و565 ألف دولار.