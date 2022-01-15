شكرا لقرائتكم خبر عن الترخيص لبنك الاستثمار العربي بمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات والان مع تفاصيل الخبر
كما أصدر "عمران"، قرارات بمنح الترخيص لشركة كريدتير القابضة لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، ومنح شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية مزاولة تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة، ومنح شركة افانز كابيتال إيجيبت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار-لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
يذكر أن إنجاز صفقة بنك الاستثمار العربي يعكس الدور الحقيقي لصندوق مصر السيادي المتمثل في تطوير واستغلال وتعظيم الأصول المملوكة للدولة بشكل أمثل، كما أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية لبنك الاستثمار العربي، ودعم قدرته التنافسية في السوق المصرفي، والتوافق مع الضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري، عبر الاستفادة من خبرة الصندوق السيادي والمجموعة المالية هيرميس، الشركاء الجدد في البنك.