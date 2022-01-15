شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 10.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 558.7 مليون جنيه، يليه سهم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 18.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 240.2 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 28.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 188.6 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 9.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 137.9 مليون جنيه، ثم "الإسكندرية للزيوت المعدنية" بحجم تداول 31.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 125 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية" بحجم تداول بلغ 16.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 122.9 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 10.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 99.4 مليون جنيه، ثم "أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، بحجم تداول 4.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 95 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 4.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 89.6 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "سبيد ميديكال"، بحجم تداول بلغ 68.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 82.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 12012.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 2234.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.2% ليغلق عند مستوى 3277.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.97% ليغلق عند مستوى 14258.60 نقطة، وانخفض مؤشر تميز في بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 4227.75 نقطة.