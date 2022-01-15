شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتجهت أسعار الذهب أمس الجمعة إلى تسجيل أعلى زيادة أسبوعية منذ نوفمبر، مدعومة بانخفاض الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية لاستجلاء الإطار الزمني لتقليص برنامج البنك المركزي الأمريكي لشراء السندات.

وبحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1826.51 دولار للأوقية وارتفع بنحو 1.7 % هذا الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1826.80 دولار للأوقية.

ويتجه الدولار إلى تكبد أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية شهور، مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى. كما يواجه العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام أول تراجع أسبوعي منذ أربعة أسابيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 23.16 دولار للأوقية، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهرين.

وارتفع البلاتين 0.9 % إلى 978.32 دولار للأوقية ويتجه نحو تسجيل زيادة أسبوعية.

وانخفض البلاديوم 0.8 % إلى 1871.87 دولار للأوقية ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية.