شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد رغم احتمالات سحب الصين من مخزوناتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت العقود الآجلة للنفط، أمس الجمعة، في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع مدعومة بقيود العرض وضعف الدولار، وعلى الرغم من أن مصادر تقول إن الصين تستعد للسحب من احتياطيات الخام قرب السنة القمرية الجديدة.

وصعدت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.16 دولار أو 1.4 % إلى 85.63 دولار للبرميل الساعة 1125 بتوقيت جرينتش في أعلى مستوى منذ شهرين ونصف الشهر.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.06 دولار أو 1.3 % إلى 83.18 دولار للبرميل.

وتحولت أسعار النفط الخام للزيادة، فيما اتجه الدولار نحو ما يمكن أن يكون أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يربو على عام. ويجعل ضعف الدولار السلع الأولية في متناول حائزي العملات الأخرى.

وتوقعت عدة بنوك أن تبلغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل هذا العام، إذ من المنتظر أن يتجاوز الطلب العرض.

ومع ذلك قالت مصادر: إن الصين تعتزم السحب من احتياطيات النفط قرب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة بين 31 يناير والسادس من فبراير في إطار خطة تنسقها الولايات المتحدة مع مستهلكين رئيسيين آخرين لخفض الأسعار العالمية.