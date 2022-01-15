شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط للجلسة الرابعة على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار الأمريكي، أمس الجمعة، للجلسة الرابعة على التوالي ليبلغ أدنى مستوياته في أكثر من شهرين مع تبني المستثمرين لوجهة النظر بأن معظم الميل للتشديد مؤخرا من جانب البنك المركزي الأمريكي كان موضوعا في الحسبان بالفعل.

ونزل مؤشر الدولار أمس 0.2 % إلى 94.62 مقابل سلة من العملات، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل نوفمبر.

وعلى أساس أسبوعي، فهو يتجه لانخفاض 1.11 %، وهو أكبر هبوط له منذ ديسمبر 2020. وأمس الأول، نزل عن متوسط التحركات في 100 يوم للمرة الأولى منذ يونيو 2021.

وأمام العملات الرئيسية الأخرى، كانت خسائر الدولار أكثر وضوحا مقابل الين الياباني واليوان الصيني، إذ انخفض أمامهما 0.4 % و0.3 % على الترتيب.

وصعد اليورو بأكثر من 1 % منذ بداية الأسبوع وخرج من النطاق الذي كان محصورا فيه منذ أواخر نوفمبر، مسجلا أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر عند 1.1483 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني على الرغم من أزمة سياسية تهدد بقاء رئيس الوزراء بوريس جونسون في منصبه، إذ يتجه الإسترليني لتحقيق رابع زيادة أسبوعية على التوالي بما يزيد على 0.5 %. وبلغ في أحدث تعاملات 1.3730 دولار.

واستقرت العملات المشفرة بعد أسبوع متقلب، إذ ظلت أسعار بتكوين قرب أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر عندما يقل عن 42 ألف دولار.