شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطوير مشروع ميناء العين السخنة ليصبج الأكبر في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الموانئ المصرية محط أنظار الشركات العالمية لما تشهده من حجم أعمال واستثمارات عملاقة لتحويل ميناء العين السخنة إلى أكبر ميناء محورى لخدمة التجارة العالمية بين جنوب شرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا فما هي تفاصيل خطة العمل ونسب الانجاز.



س. ما هي طبيعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير ميناء العين السخنة ؟ س. ما هي طبيعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير ميناء العين السخنة ؟ ج. يشهد ميناء العين السخنة إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترا وعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة (9.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع، خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم رصف خرسانى 6 حارة منها الطريق الشرياني ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 متر.



س. ما هي نسب التنفيذ الحالية للمشروع ؟ س. ما هي نسب التنفيذ الحالية للمشروع ؟ ج. بلغت نسبة تنفيذ الحفر الجاف 57% كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكة الحديد 25% والارصفة 11% وحاجز الامواج 90% والطرق الداخلية19%.



س. هل هناك استخدامات محددة لأنشطة الأرصفة الجديدة؟ س. هل هناك استخدامات محددة لأنشطة الأرصفة الجديدة؟ ج. يشمل مخطط الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة عدة استخدامات منها رصيف الحاويات بطول (4.458) متر وساحات تداول ِ(3.793.147) متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول (5857) متر وساحات تداول بمساحة (2.490.227) متر مربع، إلى جانب رصيف دحرجة السيارات بطول (1060) متر وساحات تداول بمساحة (925.743) متر مربع ،ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول (1400) متر وساحات تداول بمساحة (632.445) متر مربع ، ورصيف الفحم بطول (730) متر وساحات تداول بمساحة (457.974) متر مربع ،ورصيف صب سائل بطول (1180) متر وساحات تداول بمساحة (430.753) متر مربع ، ورصيف صب جاف + رصيف بضائع عامة بطول (1946) متر وساحات تداول بمساحة (821,982) متر مربع.



ما هي توقعات إقبال الشركات العالمية على تشغيل المحطات؟ ما هي توقعات إقبال الشركات العالمية على تشغيل المحطات؟ ج. تتسابق الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدارة المحطات للفوز بعقود لأعمال التشغيل والإدارة للمحطات الجديدة بالميناء على غرار ما حدث في المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (محطة تحيا مصر).