شكرا لقرائتكم خبر عن لتطوير الأداء.. "مياه الشرقية" تطلق مسابقات للعاملين فى مختلف التخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، مسابقات في كافة التخصصات؛ للوصول بالعاملين إلى أعلى مستوى وتأدية المهام الوظيفية على أكمل وجه، صرح بذلك المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية.

وأشار "أبو حلاوة"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أنه تم الانتهاء من فعاليات مسابقة السلامة والصحة المهنية بين كافة الأفرع بالشركة، وأن المسابقة كانت بمحطة مياه ههيا اليابانية بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية وإشراف إدارة التدريب.

وقال إن فعاليات المسابقة تمت على مرحلتين، أولهما تدريب فريقين من كل فرع بالشركة على برنامج "كيفية العمل داخل الأماكن المغلقة" و "مكافحة تسرب غاز الكلور"، من خلال مختصين بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية (نظرى - عملى).

وأضاف أن المرحلة الثانية عمل مسابقة للمحترفين للأماكن المغلقة وإنقاذ المصابين ومكافحة تسرب غاز الكلور، وإنقاذ المصابين بين كافة الفرق الخاصة بالأفرع التي تم تدريبها للوقوف على مستواهم بعد الانتهاء من التدريب؛ لقياس العائد من التدريب ولخلق روح المنافسة بين العاملين.

وأكد "عامر" أن تلك المسابقات تهدف إلى رفع مستوي أداء العاملين في التعامل مع خطط الطوارئ المختلفة، واتباع إجراءات السلامة في الأماكن المغلقة ذات الخطورة، والسيطرة علي تسرب غاز الكلور في أقل وقت؛ لتجنب كافة المخاطر التى تصيب العاملين أو المحيطين على حد سواء، كما تخلق روح المنافسة والتدريب المكثف للعاملين وزيادة أعداد المشاركين .

وكرم رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية، الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، وشهادات تقدير لكافة الأفرع على مشاركتهم وأدائهم خلال تنفيذ تلك الدورات والمسابقة.