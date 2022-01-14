شكرا لقرائتكم خبر عن 9 إجراءات لتفادى حدوث الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون داخل الحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفترة الماضية حدوث حالات اختناق داخل الحمام أثناء الاستحمام نتيجة التسمم بغاز أول أكسيد الكربون ، الذي ينتج عن عملية احتراق الغاز بالسخانات التى تعمل بالغاز الطبيعي ولتفادي حدوث الاختناقات هناك بعض الشروط والمواصفات لضمان السلامة والآمان لسخانات الغاز الطبيعي، والتي تشترطها شركات الغاز الطبيعي عند تركيب سخان الغاز الطبيعي بالحمام وكانت من أهم تلك الإجراءات والشروط المتبعة عند تركيب سخان الغاز الطبيعي الآتي:

1- يجب عمل فتحة للمدخنة وفتحة أخري للهواية أثناء تركيب سخان الغاز الطبيعي .

2- في حال تركيب سخان الغاز الطبيعي داخل الحمام يجب أن يكون بعيدا عن "الدُش" لتجنب تأثر السخان من المياه المتناثرة من استخدام "الدُش".

3- يجب تركيب سخان الغاز الطبيعي بالقرب من المنور أو الشارع .

4- لا يجب تركيب سخانات الغاز الطبيعي التى تعمل بدون مدخنة بالحمام "لا يتم تركيبها في الحمام".

5- عند تركيب السخان يجب أن تكون هناك مساحة كافيه بينه وبين السقف تكفي لتركيب المدخنة .

6- يجب أن يتم تركيب السخان بحيث تكون شعلات النار في مستوى النظر.

7- يجب ألا تقل مساحة الحمام عن 5.6 مترا، وذلك لضمان توفر كمية مناسبة من الهواء للتنفس الآمن نظرا لما سوف يستهلكه السخان من أكسجين أثناء عمله.

8- يجب ألا تقل المسافة بين أرضية الحمام والسقف عن 2.4 متر وذلك حتى يتم تركيب سخان الغاز الطبيعي في الارتفاع المناسب.

9- السخانات المصممة للعمل بدون مدخنة "أغلب السخانات الـ6 لتر تكون مصممة للعمل بدون مدخنة"لا يتم تركيبها فى الحمام نهائيا.