شكرا لقرائتكم خبر عن الأدوية والمحضرات الصيدلانية تتصدر قائمة السلع الأكثر استيرادا بـ411.3 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية في شهر أكتوبر الماضي نحو 6.4 مليار دولار، بينما كانت 5.5 مليار دولار في شهر أكتوبر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 15.3%، وكانت الأدوية والمحضرات الصيدلانية في صدارة قائمة السلع المستوردة خلال هذا الشهر، حيث بلغت نحو 411.3 مليون دولار، مقابل 220 مليون دولار في شهر أكتوبر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 87%.

وتضمنت القائمة التي وردت فى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الواردات المصرية من اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 276.4 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 169.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زادة بلغت 62.8%، بالإضافة إلى الواردات المصرية من حديد أو صلب بقيمة 255 مليون دولار أكتوبر الماضي، مقابل 183.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها نحو 38.7%.

وتراجع العجز في الميزان التجاري لشهر أكتوبر الماضي، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت قيـمة العجـز 2.63 مليــار دولار مقابل 3 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة تراجع بلغت 12.4٪، وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 15.3٪، حيث بلغت 6.39 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر 2021، مقابل 5.54 مليار دولار لنفس الشهر عام 2020.