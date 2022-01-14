شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إطلاق نظام تسوية المدفوعات.. كل ما تريد معرفته عن منطقة التجارة الحرة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن شاركت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بفعاليات الاطلاق التجاري لنظام تسوية المدفوعات الـ PAPSS الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ AfCFTA والتي اقيمت بالعاصمة الغانية اكرا برعاية نانا اكوفو ادو رئيس جمهورية غانا، يقدم الخليج 365 أهم المعلومات عن اتفاق التجارة الحرة القارية.

اتفاق التجارة الحرة القارية وهل مصر عضو فيه؟

هو اتفاق لتسهيل الحركة التجارية بين الدول الموقعة عليه، ولكن على مراحل زمنية متفرقة وليس تطبيقا فوريا بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية، ويعتبره المهتمون بشأن التجارة فى العالم هو الاتفاق الأكبر من حيث الدول المشاركة فيه منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، وبالطبع مصر من أوائل الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة القارية.

كم عدد الدول في منطقة التجارة الحرة القارية؟

منطقة التجارة الحرة القارية عبارة عن منطقة تجارة حرة تضم فى عضويتها كافة دول الاتحاد الأفريقى (55 دولة)، بهدف إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية.

كم عدد سكان الدول المنضوية تحت لواء اتفاق التجارة القارى؟

يضم الاتفاق أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى للدول الأعضاء عن 3 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.

ماذا تجنى مصر والدول الموقعة من هذه الاتفاقية؟

تكمن أهمية هذا الاتفاق فى أنه يضم سوقا ضخما، مما يزيد من حركة الاستيراد والتصدير بين الدول الموقعة على الاتفاقية، وهنا فى مصر يمكن أن تضاعف مصر صادرتها إلى دول القارة السمراء.