شكرا لقرائتكم خبر عن 1290 مصنعا للمنتجات المعدنية في المدن الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، عن ارتفاع أعداد مصانع المنتجات المعدنية بمدنها الصناعية إلى أكثر من 1290 مصنعا بنهاية العام 2020م.

وخلال مشاركتها في مؤتمر «التعدين الدولي»، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله»، بمدينة الرياض، بمشاركة عشرات المسؤولين والمستثمرين العالميين المتخصصين بقطاع التعدين من 100 دولة، استعرضت «مدن» منظومة الصناعات المعدنية بالمدن الصناعية، والخدمات والمنتجات التي تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية.

وأكد الرئيس التنفيذي م. خالد السالم، أن المدن الصناعية التي تشرف عليها «مدن» تملك منظومة خدمية متطورة، ومقومات تشغيلية وإجرائية محفزة جعلتها بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة ضمن إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تماشيا مع رؤية المملكة 2030، موضحا أن «مدن» في إطار المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، تسهم في تعزيز دور قطاع التعدين والصناعات المعدنية في الاقتصاد الوطني، بوصفه الركيزة الثالثة لتطوير الصناعة السعودية، اتساقا مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث نجحت في رفع أعداد مصانع المنتجات المعدنية بالمدن الصناعية إلى أكثر من 1290 مصنعا بنهاية العام 2020م.

وأوضح أن الصناعات المعدنية بالمدن الصناعية تتنوع بين المعادن المُشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات بإجمالي 846 مصنعا، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بعدد 450 مصنعا موزعة على أنحاء المملكة كافة، وتسهم في الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية في المناطق والمدن الواعدة التي توجد بها، فضلا عن توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، مشيرا إلى أن القطاع الغربي الذي يضم 15 مدينة صناعية هو الأكثر احتضانا لمصانع المنتجات المعدنية بعدد 487 مصنعا مقسمة إلى 168 مصنعا للمنتجات اللافلزية الأخرى، و319 مصنعا للمعادن المُشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات، ويأتي في المرتبة الثانية القطاع الأوسط الذي يضم 12 مدينة صناعية بإجمالي 446 مصنعا، منها 189 مصنعا للمعادن اللافلزية الأخرى، و257 مصنعا للمعادن المُشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات، فيما يحل في المرتبة الثالثة القطاع الشرقي الذي يضم 9 مدن صناعية بإجمالي 364 مصنعا للمنتجات المعدنية، منها 96 للمعادن اللافلزية الأخرى، و268 للمعادن المُشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات.