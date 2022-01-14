شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: الإنتهاء من تطوير المناطق غير المخططة بالغربية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، تفاصيل تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة الغربية، لافتا إلى أن مشروع عمارات الإسكان الاجتماعي بالعجيزي التابعة لمحافظة الغربية، والذي يتكون من 6 عمارات تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن، والذي يستهدف إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية.

وقال المهندس خالد صديق، إن المشروع يتضمن إنشاء 6 عمارات تتكون كل عمارة منهم من دور أرضي و9 أدوار علوية بإجمالي 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة3.2 فدان، وسيتم نقل ساكني منطقة كفرة مليم إليها عقب انتهائها.

‎كما تم تفقد منطقة كفرة مليم بتل الحدادين المخطط نقل ساكنيها إلى مشروع الإسكان الاجتماعى بالعجيزي واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد أعمال تطوير منطقة قحافة

‎والجدير بالذكر أن محافظة الغربية تحتوي على 37 منطقة عشوائية منها 33 آمنة و4 مناطق تمثل خطر داهم، حيث تم تطوير عدد ٧ مناطق منهم بتكلفة مالية410.9 مليون جنيه في كل من طنطا والمحلة الكبرى، ففي طنطا تم تطوير مناطق ( العجيزي، سيجر، السلخانة، على أغا وقحافة) وفي المحلة الكبرى خضعت مناطق (التوبة، خلف مسجد المحجوب، شارع الخبي، مزلقان أبو القاسم، منطقة سكة طنطا وعزبة خضر) للتطوير في قطاعات (الصرف الصحي، شبكات المياه ، أعمال الكهرباء وأعمال الرصف والطرق).

‎ وأشار إلى أن أعمال تطوير المناطق غير المخططة بطنطا شملت تركيب 2093 وصلة مياه رئيسية و 1491 وصلة مياه منزلية، كما شهد الصرف الصحي تركيب مواسير صرف صحي رئيسية بطول ١١٣٤٩.٢ م، وصلات منزلية بطول2905 م، عدد 57 مطبق صرف صحي وعدد 265 غرفة تفتيش، إلى جانب تركيب 13 عمود إنارة، 548 كشافات ليد 100 وات، 16 لوحة توزيع إنارة، إلى جانب 6000 كابل هوائي.

‎ ‎وفي المحلة الكبرى خضعت المناطق الغير مخططة التي تم تطويرها لأعمال تطوير بشبكات المياه شملت تركيب وصلات مياه رئيسية بعدد 911 وصلة بطول 291.5 م وتركيب 871 وصلة مياه منزلية، كما تضمنت أعمال الصرف الصحي تركيب وصلات مواسير صرف صحي رئيسية بطول 4638 م ووصلات صرف منزلية بطول 961 م، كما تم تركيب 229 كشاف ليد100 وات، 14 لوحة توزيع إنارة وكابلات هوائية بطول14880م، وشهدت هذه المناطق أعمال رصف عدد41 شارع بالانترلوك بطول 34771 م، رصف عدد 4 شوارع بالأسفلت بطول2266 م ووضع 300 بالوعة صرف مياه الأمطار واستعدال مناسيب ٨٧ مطبقة.