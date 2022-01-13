شكرا لقرائتكم خبر معادن وأكوا باور تتعاونان لتطوير مشاريع طاقة متجددة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، مذكرة تفاهم مع شركة «أكوا باور»، برعاية وحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان .

ووقعت مذكرة التفاهم ضمن أعمال مؤتمر التعدين الدولي 2022 المقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض، بتمثيل نائب رئيس معادن للأمن الصناعي والسلامة والاستدامة المهندس حمد الرشيدي، والمدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة أكوا باور إياد العمري.

وتمثل المذكرة خطوة مهمة نحو تحقيق توجهات معادن الاستراتيجية التي أعلنت في المؤتمر حول الطاقة النظيفة التي تهدف إلى الوصول للحياد الكربوني في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2050، كما تهدف المذكرة إلى تطوير واستكشاف مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تعمل عليها معادن في عدد من مواقع أعمالها في مختلف مناطق المملكة.

النقل البحري

كما وقعت شركة «معادن» مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون المشترك في القطاع اللوجستي، ودراسة الفرص التعاون بينهما فيما يخدم الاقتصاد الوطني، وذلك على مبدأ المصالح المتبادلة.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم ضمن أعمال مؤتمر التعدين الدولي، الذي شهده الرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس عبدالله الدبيخي ونائب رئيس معادن لقطاع الفوسفات المهندس حسن العلي، مثل معادن في التوقيع نائب الرئيس لتطوير الأسواق والأعمال التجارية - قطاع الفوسفات أنس البسام، ومثل شركة البحري رئيس القطاع البحري للبضائع السائبة المهندس محمد بن بتال.

العربية للبوتاس

ووقعت «معادن» أمس مذكرة تفاهم مع الشركة العربية للبوتاس (APC) لبحث سبل التعاون في المنتجات والأسمدة المتخصصة في السعودية والأردن، والاستفادة من الخبرات العالمية كرواد لصناعات الفوسفات والبوتاس في المنطقة.

وقع المذكرة عن شركة «معادن» نائب رئيس معادن للفوسفات المهندس حسن العلي، وعن شركة البوتاس الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، وذلك خلال مؤتمر مستقبل التعدين في الرياض.

وأكد نائب رئيس معادن للفوسفات أن مذكرة التفاهم تتماشى مع استراتيجية معادن ومبادراتها للبحث عن فرص السوق وتأمين المواد الخام لخطط النمو المستقبلية.