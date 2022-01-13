شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والوفد المرافق له، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بعدد من المناطق غير المخططة بشبين الكوم، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، والمستشار الهندسى للمحافظة.

وناقش اللقاء مشروعات التطوير بمدينة شبين الكوم وخطة تطوير المناطق غير المخططة بمدينة شبين الكوم، والتى بدأت بالمرحلة الأولى بـ3 مناطق (قبلي وبحري والعزبة الغربية) بحي غرب، وبتكلفة إجمالية بلغت (310) ملايين جنيه، حيث جرى الانتهاء من رصف ومد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي، وكذا أعمال الإنارة وبلاط الإنترلوك، مشيراً إلى أنه جارى العمل بالمرحلة الثانية ضمن خطة التطوير لرفع كفاءة مناطق غير مخططة بحي شرق شبين الكوم، بتكلفة إجمالية (130) مليون جنيه.

من جانبه قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن ملف تطوير المناطق غير المخططة يأتي على رأس أولويات واهتمام الدولة لتحقيق الاستقرار الآمن لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة وتقديم الخدمات اللازمة لهم، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، ومن جانبه قدم محافظ المنوفية درع المحافظة لرئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية تقديراً لمجهوداته .

وعقب اللقاء قام المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بجولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير المناطق غير المخططة، رافقهما وفد قيادات الصندوق والمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال الإنشائية للعمارات المقامة علي مساحة 15,7 فدان، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ويضم المشروع 19 عمارة (أراضي + 10 أدوار علوية) بإجمالي وحدات 1672 وحدة سكنية بعدد سكان مستهدف 6688 مواطنا، وسيضم المشروع العديد من الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن كريم لجميع شرائح المواطنين .

فيما جرى تفقد أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمناطق غير المخططة بحي شرق شبين الكوم، حيث تم تطوير من خلال تنفيذ أعمال رصف وتركيب بلدورات وبلاط الإنترلوك وبلاعات مياه الأمطار، فضلاً عن مد وتدعيم خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، واستبدال كشافات أعمدة الإناة بكشافات ليد جديدة، مما ساهم في إحداث نقلة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .