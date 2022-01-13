شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الدورى الأول لأعضاء الدورة الجديدة بغرفة البترول والتعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقد الاجتماع الدورى الأول لأعضاء الدورة الجديدة بغرفة البترول والتعدين ، برئاسة الدكتور تامر أبوبكر وحضور الأعضاء المنتخبين والمعينين عن الدورة الحالية 2021-2025.

وشهد الاجتماع اعتماد الموازنة التخطيطية واستعراض أبوبكر لأهم النجاحات ونتائج الأعمال التي حققتها الدورة الماضية ، موضحاً دور الغرفة وحضورها المناقشات التى دارت حول قانون التعدين الجديد ولائحته التنفيذية وكذلك تنفيذها ورشة عمل ناجحة حول صناعة الملح والتوصيات التى خرجت بها واللجان التى تم تشكيلها لتنفيذ تلك التوصيات.

وأضاف أن الغرفة مواكبة للتطور الإيجابى الذى تشهده صناعة البترول والتعدين فى مصر وداعمة للجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية والدولة المصرية للانطلاق بالقطاعين بقوة وزيادة مساهمتهما فى الاقتصاد القومى، وطالب المجلس بدور أكبر فى تقديم مقترحات بناءة وقابلة للتنفيذ تدعم خطة عمل الغرفة ومن ثم جهود الدولة خلال الفترة المقبلة.