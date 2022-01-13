شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يلتقى شباب القطاع المشاركين فى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع شباب قطاع البترول المشاركين فى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ ، وكذلك شباب البرنامج الرئاسى للتنفيذين المتخرجين من الأكاديمية الوطنية للشباب والذين حظوا بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم على هامش المنتدى.

وأشاد الوزير بمشاركة الشباب فى المنتدى الذى شهدته فاعلياته زخماً كبيراً وتنوعاً ثرياً ، مؤكداً على أن التدريب والتطوير وصقل الخبرات التى يكتسبها الشباب من المشاركة فى المنتدى وكذلك حرصهم على التعلم والتواجد الفعال ينعكس إيجاباً بمساهمة قوية فى مسيرة العمل الوطنية لتطوير مصر ، التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتؤتى ثمارها اقتصادياً واجتماعياً.

وشدد الوزير على أهمية استغلال شباب قطاع البترول والثروة المعدنية لمثل تلك الفرص المتميزة فى صقل خبراتهم ليكونوا بحق رجال الجمهورية الجديدة وداعمين فعليين لجهود الدولة فى البناء والتنمية وجهود قطاع البترول المصرى فى مشروعه المستمر التحديث والتطوير والذى أفرز ولا يزال كوادراً متميزة .