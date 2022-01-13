شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.26% خلال ثانى أسبوع فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 12012.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 2234.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.2% ليغلق عند مستوى 3277.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.97% ليغلق عند مستوى 14258.60 نقطة، وانخفض مؤشر تميز في بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 4227.75 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 7 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 768.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 418.4 مليار جنيه إلى 416 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 120.5 مليار جنيه إلى 118.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 538.8 مليار جنيه إلى 534.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.5 مليار جنيه إلى 2.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.3%.

بالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.498 مليار ورقة منفذة على 177 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.654 مليار ورقة منفذة على 168 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 12.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 28 مليون ورقة منفذة على 1750 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 25.46% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 74.54%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 419.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 64.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.1 مليار جنيه، بحجم تداول 633.9 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 65.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.6 مليار جنيه بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 130.6 ألف عملية.