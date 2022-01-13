شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "السياحة" بنسبة 2.41% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.78%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.53%، وهبط قطاع مواد البناء بنسبة 1.11%، وانخفض قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.94%، ونزل قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.92%.

كما تراجع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.74%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.53%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.07%، فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 0.71%، أعقبه قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والتجارة والموزعون بنسبة 0.36%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.19%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 768.354 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 211.8 مليون ورقة مالية بقيمة 807 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.88%، والعرب على 12.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 41.2 مليون جنيه، 530.9 ألف جنيه، 9.9 مليون جنيه، 869.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 3.1 مليون جنيه، 49.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 12012 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2089 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 14258 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4743 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2234 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3277 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4227 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1147 نقطة.

وصعدت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.