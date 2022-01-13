المراعي تستحوذ على بيك مارت في الإمارات والبحرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت شركة المراعي إجراءات الاستحواذ على كامل أسهم شركة بيك مارت في الإمارات والبحرين. وأوضحت «المراعي»، في بيان لها على «تداول»، أنها انتهت من إجراءات الاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة بيك مارت الإمارات وبيك مارت البحرين، بقيمة مؤسسية تبلغ 93.5 مليون درهم، ما يعادل 95.5 مليون ريال. وأبرمت الشركة اتفاقية بيع وشراء مع مساهمي شركة بيك مارت في تاريخ 15 مارس 2021، للاستحواذ على 100% من أسهم الشركة والتي تشمل شركتي بيك مارت الإمارات وبيك مارت البحرين، بقيمة مؤسسية تبلغ 93.5 مليون درهم (95.5 مليون ريال). وتعمل شركة بيك مارت في تصنيع وإنتاج المخبوزات المجمدة لقطاع الخدمات الغذائية وصناعات البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط.

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