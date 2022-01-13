شكرا لقرائتكم خبر 125 طلبا يعتمدها بنك التصدير بقيمة 10 مليارات.. نصفها لمنشآت صغيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد بنك التصدير والاستيراد السعودي طلبات ائتمانية بأكثر من 10 مليارات ريال في إنجاز يحسب لحصيلة البنك وجهوده في زيادة فاعلية الاقتصاد البديل، ليسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بزيادة حصة صادرات المملكة غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وبحسب نشرة أصدرها البنك عن أدائه حتى نهاية ديسمبر 2021، وصلت طلبات الائتمان المعتمدة إلى 125 طلبا منذ تأسيسه بقيمة إجمالية تخطت 10.1 مليارات ريال استحوذت المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها على نسبة 53% من إجمالي الطلبات.

وأطلق البنك منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدّرين السعوديين المختلفة، استفادت منها الجهات المستوردة للمنتجات السعودية في 60 بلدا حول العالم، منها: الصين والهند، تليها بلجيكا، وكذلك كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وهولندا، وسنغافورة، وتايوان، ومصر، وغيرها من دول التعاون التجاري.

وجاءت قطاعات المنتجات الغذائية، والحديد والصلب، والمطاط واللدائن ومنتجات الورق، والأدوية والزراعة والاستزراع السمكي على رأس القائمة للقطاعات التي تصدر منتجاتها لأسواق العالم، إلى جانب قطاعات البلاستيك، والبتروكيماويات، والتشييد، والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية. ويمثل النشاط التصديري لهذه القطاعات بعد نظر قيادة المملكة في الاهتمام بتنمية القطاعات الناشئة وتطوير مدخلاتها، عطفا على الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاقتصادي في المملكة.

وعقد البنك في عام 2021 العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تستهدف مستوردي السلع والخدمات والمنتجات السعودية غير النفطية، وتمكينها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بهدف فتح المزيد من خطوط الائتمان لتمكين المصدرين السعوديين، وذلك ضمن توجه البنك لتوسعة نطاق شراكاته وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات الناشئة من خلال التعاون مع مؤسسات تمويل وائتمان دولية توفر الخبرة، وتسهم بتنويع وتسهيل منتجات وخدمات التصدير للأسواق الخارجية وتحقيق أقصى استفادة من مزايا هذه الأسواق لفتح فرص جديدة أمام حركة التصدير السعودية.

طلبات ائتمانية حتى نهاية 2021:

