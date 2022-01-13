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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» أعلن عن مزاد يقام تحت إشرافه لمدة يومين عن فرصة عقارية استثمارية بمحافظة حقل، التابعة لمنطقة تبوك، حيث يبدأ يوم الأحد القادم الساعة 9 صباحا وينتهي في اليوم الذي يليه عند الساعة 5 مساء. ويعرض المزاد، قطعة أرض مساحتها تقدر بـ 2400 م2 مقام عليها محطة محروقات رخصة تشغيلها غير متوفرة ويتميز موقع الأرض بوقوعه على الطريق الدولي وقربه من البحر مسافة 250 م تقريبا. ويعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الالكترونية بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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