شكرا لقرائتكم خبر 31 ألف عقد الكتروني لأراض سكنية خلال 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر برنامج سكني أكثر من 31 ألف عقد الكتروني للأراضي السكنية خلال العام الماضي 2021، لمستفيديه من الأسر السعودية عبر تطبيقه الالكتروني للهواتف الذكية، وذلك ضمن خياراته السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها لتسهيل التملك، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

وأوضح «سكني» أن مخططات الأراضي السكنية التي يتيحها يصل عددها إلى 223 مخططا يوفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية في جميع مدن ومناطق المملكة، منها 55 مخططا سكنيا في منطقة الرياض، و19 مخططا للأراضي في منطقة مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة 9 مخططات سكنية، و18 مخططا للأراضي في منطقة القصيم، إضافة إلى 19 مخططا للأراضي في المنطقة الشرقية، و24 مخططا ضمن منطقة حائل، و24 أخرى في منطقة عسير، وفي منطقة الحدود الشمالية 9 مخططات، و16 مخططا لمستفيدي «سكني» في منطقة جازان، و7 مخططات سكنية في منطقة نجران، و8 مخططات للأراضي في منطقة الباحة، و10 مخططات سكنية في منطقة الجوف، و5 مخططات للأراضي السكنية في منطقة تبوك.

وأشار البرنامج إلى إمكانية إصداره العقود الكترونيا ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق «سكني» للأسر المستفيدة من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة في جميع مدن ومناطق المملكة ضمن إجراءات الكترونية ميسرة، منوها إلى أن مساحات الأراضي تصل إلى 500 م2 للأرض.

ويقدم «سكني» عددا من الخيارات السكنية والحلول التمويلية لتلبية رغبات وتطلعات الأسر، وتتضمن الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، وشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع «سكني» بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي لمن يمتلكون أراض سكنية.

توزيع المخططات حسب المناطق:







الرياض 55 مخططا



مكة المكرمة 19 مخططا



المدينة المنورة 9 مخططات



القصيم 18 مخططا



الشرقية 19 مخططا



حائل 24 مخططا



عسير 24 مخططا



الحدود الشمالية 9 مخططات



جازان 16 مخططا



نجران 7 مخططات



الباحة 8 مخططات



الجوف 10 مخططات



تبوك 5 مخططات



مخططات الأراضي السكنية: