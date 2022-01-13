شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا : الإبقاء على حظر تصدير الفحم لتأمين السوق المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم إندونيسيا، وهي أهم مصدر للفحم الحراري، الإبقاء على حظر واسع على شحنات يناير رغم أن الإعفاءات سمحت لبعض السفن المحملة بالوقود بالمغادرة.

وقال الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار لوهوت بانجايتان، اليوم الخميس، في بيان إن شركات تعدين الفحم التي لا تذعن للقواعد التي تهدف إلى تأمين التوريد لانتاج الطاقة المحلي لن يُسمح لها باستئناف الصادرات الشهر الجاري، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتحركت البلاد لوقف المبيعات الخارجية بعدما واجهت شركة الطاقة المملوكة للبلاد بيروساهان ليستريك نيجارا تراجعا في مخزون الوقود، ما قد يؤدي لانقطاع الكهرباء الذي من شأنه أن يؤثر على ملايين من الأشخاص.

وتسبب هذا القرار في ارتفاع أسعار الفحم العالمية وأدى إلى أحتجاجات من جانب المستهلكين الإقليميين ومن بينهم اليابان وبعض المشترين الصينيين.