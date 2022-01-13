شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يناير 2022.. عيار 21 بـ 796 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس بالسوق المصري، وذلك بعد عدة تغيرات في الأسعار بين الصعود والهبوط خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك مع حركة صعود في التضخم الأمريكي، الأمر الذي رفع الطلب جزئيا على الملاذات الآمنة.

شهدنا الساعات القليلة الماضية حركة مستمر في سعر اونصة الذهب في البورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على الذهب بمصر، وتغيرت أسعاره عدة مرات، ليستقر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر عند 796 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 910 جنيهات.

عيار 21 سجل 796 جنيها.

عيار 18 سجل 683 جنيه.

الجنيه الذهب 6368 جنيها.

أونصة الذهب 1822 دولارا.

الأسعار المنشورة في سياق، هذا التقرير غير مضاف اليها أسعار المصنعية التي تختلف من شركة إلي أخرى ومن تاجر إلى آخر، كذلك يضاف على الذهب عند شرائه الدمغة ورسوم تتراوح بين 7.5 إلي 8.5 جنيه فى الجرام من عيار 21.

كانت أسعار الذهب شهدت صعود متكرر عالميا بعد أن بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة يرتفع إلى 7% في ديسمبر، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 1982، مقابل 6.8% في نوفمبر، وسط اختناقات في سلاسل التوريد ونقص العمالة، والتدفقات النقدية غير المسبوقة في الاقتصاد الأمريكي من خلال حزم التحفيز المرتبط بجائحة "كوفيد-19"، بحسب البيانات الصادرة أمس، وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد في حسابه أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود - 5.5%، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 1991.