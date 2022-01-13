شكرا لقرائتكم خبر عن 23.4% زيادة قيمة الأصول الثابتة (القدرة الإنتاجية) للهيئات الاقتصادية 2019/20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2019/2020.

ومن أهم المؤشرات بلغـت قيمـة المشروعات تحـت التنفيـذ 192.1مليـار جنيـه عام 2019/2020مقـابل 159.3مليـار جنيـه عـام 2018/2019 بنسبـــة زيــادة قـدرها 20٫6 ٪ تركزت هذه الـزيــــادة في نشاط التعدين حيث بلغت 72.9 مليار جنية.

وبلغــت قيمـة الأصـول الثـــابتــة بالتكلفة 435.6مليــار جنيـه عــــــام 2019/2020 مقـابــل 352.9مــليــار جنيه عـام 2018/2019بنسبـــة زيــادة قــدرهــا23.4٪ تركزت هذه الـزيـادة نتيجة لزيادة الأصول التي تم تكوينها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن نشاط النقل و التخزين حيث بلغت 69مليار جنية.

وبلغت قيمة قروض طويلة الأجل لتصل الى 182.6 مليار جنيه عام 2019/2020 مقابل 166.5 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة ارتفاع 9.7٪نتيجة لارتفاع قروض نشاط التعدين بقيمه بلغت 75.2 مليار جنية علي الرغم من انخفاض قروض طويلة الاجل بنسبة 30 ٪ لنشاط التعدين عن عام 2018/2019.

وبلغـت قيـمـة إيرادات النشاط الجاري 923.6مليـار جنيـه عـام2019/2020 مقابل 981.2 مليـار جنيه عام 2018/2019 بنسبـة انخفاض قـــدرهــا 5.9٪ نتيجة انخفاض إيرادات في انشطة الوساطه المالية والنقل والتخزين واستخراج النفط والغاز الطبيعي حيث انخفضت بنسبة 9.1٪و 7.2٪و5.7 ٪ علي التوالي.

وارتفعت قيمه مساهمات العامل في الأرباح لتصل إلى 467.1 ألف جنيه عام 2019/2020مقابل 377.5 ألف جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 23.7٪ ويرجع ذلك الي الارتفاع الكبير في مساهمة العامل في أنشطة خدمـات وكالات السفـر بنسبة 172 ٪، وبلغــت قيمـة أرباح العــام (الفائض القابـل للتوزيـع) 192.9مليــار جنيـه عــــام 2019/2020مقــابــل 146.1 مليــار جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيـادة قــدرهـا 32.1٪ تـركـزت هـذه الـزيادة الي ارتفاع الأرباح في نشاط الوساطة المالية والتأمين بنسبة 65٪.