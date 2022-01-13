شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأوروبية مع مخاوف زيادة إصابات كوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بفعل تراجع الأسهم منخفضة المخاطر وأسهم شركات البناء على خلفية مخاوف بشأن استمرار زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 ومؤشرات على تشديد السياسة النقدية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة وكانت أسهم قطاعات الرعاية الصحية والسلع الشخصية والمنزلية الأكثر تراجعا، في حين تضررت أسهم قطاع التشييد بعدما أعلنت شركة جيبريت السويسرية المتخصصة في صناعة الأدوات الصحية نتائجها الفصلية.

وتراجع سهم الشركة 3.9 بالمئة بعدما قالت إن الضبابية المتزايدة تجعل من المستحيل تقديم توقعات أسعار المواد الخام أو سوق التشييد ككل لعام 2022.