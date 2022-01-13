شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أول موقع استثماري لإنشاء نادي اجتماعي لكبار السن بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد أمانة المنطقة الشرقية لطرح أول موقع استثماري لإنشاء نادي اجتماعي لكبار السن وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي يهدف لتمكين ودعم كبار السن من الرجال والنساء لممارسة الأنشطة والفعاليات بما يواكب توجهات رؤية 2030 لدعم وتعزيز أنشطة الترفيه والسياحة بالمنطقة وتعزيز عناصر جودة الحياة والتنمية الاجتماعية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الأمانة تعمل على تطوير استثماراتها بالشراكة مع الجهات الحكومية والمستثمرين لمواكبة توجهات وأهداف رؤية 2030 والتطورات الجديدة لسوق الاستثمار بما يعزز من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والسياحية وعناصر جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مقومات مدن ومحافظات الشرقية على الخارطة السياحية والترفيهية وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مفهوم كفاءة الأنفاق والاستدامة المالية.

وأكد، أن المشروع يأتي امتداداً لمجموعة المشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة والريادية التي تم أطلاقها في المنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص والمشروع يشتمل على تطوير مراكز للترفيه والسياحة وساحات ومجموعة من الخدمات المساندة كالمقاهي والمطاعم وألعاب رياضية وساحات عامة وإطلالات مفتوحة متعددة الاستخدامات والتي سيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة الشرقية وفئات كبار السن وأسرهم.

وأوضح الصفيان أن طرح هذا المشروع ، يأتي ليترجم توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية ودعم من سمو نائبه وبمتابعة ودعم من معالي وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان لتسريع تنمية المنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وانتشارها بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وخدمة كافة فئات المجتمع, مشيرا إلى أن الأمانة تعمل بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرق الوزارة وبالشراكة مع فرق الوزارات الأخرى وهيئة تطوير المنطقة وبرنامج جودة الحياة واتحاد الرياضات وبقية القطاعات لتعزيز التنمية بالمنطقة والاستدامة المالية ورفع الإيرادات والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة وتحقيق مفهوم كفاءة الأنفاق.

و دعا المتحدث الرسمي للأمانة, عموم المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمارات وزيارة بوابة الاستثمار البلدي وتطبيق الهواتف الذكية ( فرص ) للاطلاع على الفرص الاستثمارية بكل شفافية وسهولة.