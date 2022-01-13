شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من التداعيات على حركة التجارة في الصين بسبب «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصينية رصد المتحور أوميكرون في مدينة ثانية بها ميناء، ما يعمّق المخاوف من إمكانية تفشي السلالة الأكثر قدرة على الانتشار في البلاد، وما قد يكون لهذا من تأثير على سلاسل التوريد العالمية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مسؤولين صينيين القول اليوم الخميس إن شخصا واحدا على الأقل أصيب بأوميكرون في مدينة داليان شمال شرقي الصين والتي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة. كما ثبتت إصابة شخص آخر بالفيروس، إلا أنه لم يتضح بعد نوع السلالة المصاب بها.

والمصابان هما طالبان جامعيان عادا لمدينتها لقضاء موسم العطلات الصيني، قادمين من مدينة تيانجين، التي تم فيها رصد ما لا يقل عن 137 حالة إصابة حتى أمس الأربعاء. وعادة ما يعود الكثير من الأشخاص إلى مدنهم قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وبذلك تنضم داليان إلى تيانجين وتصبح ثاني مدينة بها ميناء تشهد تسجيل إصابات مؤكدة بالمتحور أوميكرون. وتجدر الإشارة إلى أن ميناءي المدينتين من بين أكبر 20 ميناء حول العالم، كما أن المدينتين تمثلان مركزي إنتاج رئيسيين لشركات أجنبية مثل إيرباص وفولكس فاجن.